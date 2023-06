La UE necesita "ser capaz de devolver los fondos congelados con intereses" a Rusia

"Las sanciones buscan cambiar el comportamiento, y no castigar. Esto significa que no podemos hacer solo lo que queremos, no podemos tomar el dinero y ponerlo en su propia caja fuerte. Seguimos las reglas. Durante el bloqueo, la congelación de fondos, es necesario que siempre tengamos la posibilidad de devolverlos (...) Necesitamos ser capaces de devolver estos fondos con intereses", afirmó el interlocutor.