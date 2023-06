https://sputniknews.lat/20230628/otro-lapsus-de-biden-asegura-que-rusia-esta-perdiendo-la-guerra-en-irak-1141051995.html

Otro lapsus de Biden: asegura que Rusia está perdiendo la guerra… en Irak | Video

Otro lapsus de Biden: asegura que Rusia está perdiendo la guerra… en Irak | Video

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nuevamente se equivocó y aseguró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, está perdiendo la guerra... en Irak. 28.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-28T19:55+0000

2023-06-28T19:55+0000

2023-06-28T19:59+0000

internacional

joe biden

vladímir putin

ucrania

irak

política

eeuu

partido demócrata (eeuu)

rusia

Las declaraciones del mandatario norteamericano fueron la respuesta a una pregunta formulada por un periodista en la Casa Blanca sobre el intento de amotinamiento armado en Rusia el pasado 23 de junio, y el cual pudo ser solucionado gracias a las gestiones del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko. Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense —quien buscará reelegirse en 2024— confunde la operación especial de Moscú en Ucrania con la guerra de Irak, que ocurrió entre 2003 y 2011 tras la intervención de Washington en el país asiático. En noviembre de 2022, durante un discurso en Florida, Biden habló sobre los problemas que aquejaban al mundo en esa época."La inflación es un problema mundial en este momento debido a una guerra en Irak y el impacto en el petróleo y lo que Rusia está haciendo", dijo en esa ocasión. Minutos más tarde, aclaró que en realidad se refería a Ucrania. Los constantes deslices de Joe Biden, de 80 años, preocupan a la población estadounidense. Según una reciente encuesta conducida por NBC News, el 68% de los votantes registrados está preocupado de que el jefe de Estado no tenga la salud mental y física necesaria para continuar al frente del Ejecutivo.En ese sentido, 55% de los consultados dijo tener preocupaciones "importantes" sobre la edad del político demócrata, quien de triunfar en los próximos comicios dejaría la Casa Blanca con 86 años.Biden, el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, ha sido foco de preocupación no solo de los votantes, sino también de los propios dirigentes y estrategas del Partido Demócrata, que desde el inicio de su mandato han considerado otras figuras como potenciales abanderados de su organización rumbo al 2024.Sin embargo, el líder de la Casa Blanca, quien suele ser noticia por cometer algún desliz o sufrir un accidente físico, anunció el 25 de abril que irá por la reelección y que repetirá con su actual vicemandataria, Kamala Harris, la fórmula electoral.

ucrania

irak

eeuu

2023

