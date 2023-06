https://sputniknews.lat/20230629/la-reserva-federal-de-eeuu-evalua-las-perdidas-en-caso-de-un-apocalipsis-financiero-1141070503.html

La Reserva Federal de EEUU evalúa las pérdidas en caso de un "apocalipsis" financiero

La Reserva Federal de EEUU evalúa las pérdidas en caso de un "apocalipsis" financiero

La Reserva Federal de EEUU (Fed) organizó una simulación de estrés que sometió a prueba a 23 bancos estadounidenses clave.Así, en un escenario "apocalíptico", los mayores bancos estadounidenses perderían unos 541 billones de dólares a lo largo del año, pero seguirían teniendo capital suficiente para cubrir las pérdidas. El escenario más estresante de este año implicaba un aumento del 10% en la tasa de desempleo, una caída del 40% en los precios de los inmuebles comerciales, una caída del 38% en los precios de la vivienda y una caída cercana a cero en los tipos de interés a corto plazo.En este caso, de los mencionados 541 billones de dólares de pérdidas estiman que 424 billones corresponderían a los créditos incobrables y 94 billones a pérdidas comerciales. Entre las entidades financieras que corren especial riesgo se encuentran Deutsche Bank USA, UBS Americas y Commerce Bank, que podrían perder entre el 6% y el 9% del capital. Sin embargo, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo superaron la prueba con suficiente éxito, y cuatro bancos mostraron crecimiento incluso en el escenario negativo: Bank of New York, Charles Schwab, Northern Trust y State Street Bank, informa Financial Times.Entre los bancos con sede en EEUU, Goldman y Morgan Stanley muestran los niveles de capital más bajo, según la prueba de la Fed. De hecho, el negocio de ambos bancos está más relacionado con el trading, clasificado como "arriesgado" por la Reserva Federal de EEUU.Tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), la Fed revisó la lista de bancos que sometió a la prueba de resistencia. Es posible que en el futuro la Fed incluya en la prueba a bancos medianos similares a SVB.En los últimos meses predicen que Estados Unidos pueda entrar en una recesión, sobre todo, después de que cuatro grandes bancos quebraran. First Republic Bank pasó a ser gestionado externamente por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) a principios de mayo. Mientras que Silvergate Capital Corp, Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank quebraron antes.El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que no había ninguna amenaza para el sistema bancario del país. A pesar de ello, Moody's cambió su perspectiva de estable a negativa. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) no descarta que Estados Unidos pueda entrar en recesión a finales de este año. A su vez, Janet Yellen, responsable del Tesoro estadounidense, argumentó que la probabilidad de una recesión en el país ha disminuido, pero el riesgo sigue ahí.La Fed mantuvo el tipo de interés en 5-5,25% anual en la reunión del pasado 13 y 14 de junio. De este modo, el regulador hizo una pausa en su campaña más agresiva desde los años 80 para endurecer la política monetaria.

