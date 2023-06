https://sputniknews.lat/20230629/reportan-que-madonna-ya-se-encuentra-en-su-casa-tras-hospitalizacion-1141083659.html

Reportan que Madonna ya se encuentra en su casa tras hospitalización

Reportan que Madonna ya se encuentra en su casa tras hospitalización

La cantante y compositora estadounidense Madonna fue dada de alta del hospital y trasladada a su casa en Nueva York, tras permanecer varios días en la Unidad... 29.06.2023, Sputnik Mundo

"Ella está fuera de peligro", dijo una fuente anónima cercana a la situación. La artista de 64 años desarrolló "una grave infección bacteriana" el 24 de junio pasado, según su representante. Posteriormente, fue trasladada a cuidados intensivos, donde permaneció "varios días".Debido a esta enfermedad, Madonna ha tenido que posponer su próxima gira, The Celebration Tour. Su manager asegura que la cantante se recupera satisfactoriamente, aunque no ha brindado muchos detalles acerca de su estado de salud. El ciclo de conciertos de la Reina del Pop estaba programado para comenzar el 15 de julio en Vancouver, Canadá.Debi Mazar, amiga de la intérprete de Like a Virgin desde hace años, publicó una fotografía de ambas en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Que te mejores, hermana!".

