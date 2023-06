https://sputniknews.lat/20230629/una-tercera-fuerza-estaria-detras-del-lanzamiento-de-drones-sobre-camboya-1141070189.html

Una tercera fuerza estaría detrás del lanzamiento de drones sobre Camboya

Los drones en Camboya podrían haber sido lanzados por terroristas respaldados por EEUU, desde el territorio de Vietnam, asegura a Sputnik una experto militar... 29.06.2023, Sputnik Mundo

Los grupos terroristas que operan desde Vietnam, apoyados por EEUU, podrían estar detrás de lso lanzamientos de los drones, declaró a Sputnik el reputado experto militar chino Qin An. Aún resulta imposible determinar exactamente de quién eran los drones, pero ya hay vídeos que indican que Estados Unidos podría haber lanzado los drones para sembrar el caos en la región, subrayó el analistaDe acuerdo con el experto, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Mark Milley, declaró que EEUU tiene que emplear aviones no tripulados y tecnología de inteligencia artificial para obtener una mayor ventaja sobre el Ejército Popular de Liberación chino (EPL). "Por lo tanto, es muy probable que drones dirigidos [por alguien] pudieran haber atacado territorio camboyano desde Vietnam", añadió el experto.Es poco probable que el Gobierno de Vietnam esté detrás del incidente, así que es lógico creer que los terroristas podrían ser los culpables, pero es importante saber quién está detrás, indicó Qin An."EEUU colabora con terroristas de cualquier tipo, incluso Osama bin Laden cooperó con ellos. Así que desplazar el foco de atención de los terroristas en territorio de Vietnam a los que Estados Unidos está detrás, tiene su mérito, teniendo en cuenta [la experiencia de] la cooperación de Estados Unidos con los terroristas", precisó el experto militar.También añadió que si el incidente era efectivamente un acto de EEUU, China debía desconfiar, ya que el incidente ocurrió en un país vecino y, además, "los aviones no tripulados son una herramienta de Estados Unidos para obtener ventaja sobre el EPL".Anteriormente, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, ordenó el despliegue de 500 soldados con 200 cañones de defensa antiaérea en la frontera entre Camboya y Vietnam, con la misión de derribar unos drones 'sospechosos' que se dirigían a Camboya.

