Washington no tiene una decisión definitiva sobre el envío de misiles ATACMS a Kiev

De acuerdo con el vocero, no hay una postura inminente del Departamento de Defensa respecto al suministro del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS), un equipo que Kiev ha pedido con insistencia desde hace meses. Horas antes de estas declaraciones, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que Washington estaba a punto de cerrar un acuerdo para enviar misiles ATACMS de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Volodímir Zelenski. Sin embargo, precisa el medio, todavía falta el visto bueno del presidente Joe Biden, pues existe "una preocupación entre los funcionarios estadounidenses de que Ucrania pueda utilizarlo para atacar territorio ruso y escalar el conflicto en una guerra más amplia con Occidente". Aunque la Casa Blanca sostiene que no desea meterse de lleno en el conflicto ucraniano, su postura belicista de sancionar a Rusia y de suministrar a Kiev cantidades masivas de armamento han generado una escalada en las tensiones desde que éstas comenzaron en febrero de 2022 entre Kiev y Moscú. De hecho, Estados Unidos ha mantenido la puerta abierta para enviar aviones de combate F-16 y misiles ATACMS a Ucrania. El 30 de mayo pasado, el propio Biden afirmó que su país aún estudia la posibilidad de enviar ATACMS, algo que el Kremlin ha condenado enérgicamente, pues considera que este tipo de respaldo militar contribuiría a agravar la situación. "Tal plan llevaría a una escalada de consecuencias impredecibles. Los adversarios hacen caso omiso a nuestras advertencias, aumentando las apuestas. Pero los fines fijados ante la operación especial rusa se lograrán en cualquier caso. El material militar que llega en torrentes procedente de diversas fuentes se desmenuzará literalmente", dijo a Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov.

