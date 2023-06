https://sputniknews.lat/20230630/cambios-que-significan-otra-estructura-mundial-la-relevancia-del-pago-argentino-al-fmi-en-yuanes-1141114669.html

"Cambios que significan otra estructura mundial": la relevancia del pago argentino al FMI en yuanes

Argentina no utilizó dólares para hacer un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI): lo ha hecho con yuanes y Derechos Especiales de Giro (DEG)... 30.06.2023, Sputnik Mundo

Si bien desde noviembre de 2016 el yuan forma parte de la canasta de monedas de reserva del organismo, el país sudamericano decidió dar el primer paso para hacer la primera transacción de esta índole que se realiza en moneda china y no en dólares estadounidenses. De este modo, el Gobierno argentino pagó 2.700 millones de dólares como parte del próximo vencimiento de su deuda. Y es que desde hace algunos meses, el FMI ha sostenido conversaciones con la Administración de Alberto Fernández para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que tiene la nación latinoamericana.Pero el trasfondo es lo verdaderamente importante a nivel geopolítico. Esta transacción en yuanes —programada para este 30 de junio— es un síntoma de la tendencia de desdolarización que sucede en varias partes del mundo desde hace algunos años, explica el doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas. Pero esta no es la primera vez que el yuan se hace presente en la región latinoamericana. En marzo pasado, el Gobierno brasileño anunció un acuerdo con su par chino para realizar transacciones en yuanes y reales. La decisión implica la exclusión del dólar como método de pago y ésta fue rubricada durante el Seminario Económico Brasil-China, realizado en Pekín ante la presencia de representantes y unos 500 empresarios de ambas naciones. El experto apunta que el fortalecimiento del yuan no significa necesariamente que esa divisa reemplazará al dólar, sino que abre el espectro para una economía global multipolar. "[El yuan] no será una moneda que sustituya el formato que actualmente tiene el dólar, no va a llegar al grado de que así como tenemos dólares tengamos yuanes, sino que va haber mercados regionales e interconexiones", abunda.Uno de los factores que ha permitido que la moneda china se fortalezca es el poder industrial que actualmente tiene el gigante asiático, aunado a las crisis financieras que ha vivido Estados Unidos desde 2008. El FMI comienza a mirar hacia otro ladoLa debilidad del dólar es el factor principal para el fortalecimiento de la moneda china, afirma el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés. Si bien el experto advierte que un considerable fortalecimiento del yuan no se dará de la noche a la mañana, también considera que actualmente se vive un proceso de desdolarización que será "largo", y el cual servirá para crear "un nuevo esquema en construcción en relación a una nueva canasta de monedas"En el mundo, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva más importante, con cerca del 40% del comercio mundial, casi el 90% de las transacciones de cambio de divisas y, aproximadamente, el 60% de las reservas de los bancos centrales extranjeros.

