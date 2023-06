¿Las obras de Jorge Luis Borges están en buenas manos?

https://sputniknews.lat/20230630/las-obras-de-jorge-luis-borges-estan-en-buenas-manos-1141089698.html

Tras la muerte de María Kodama, viuda y albacea de la obra de Jorge Luis Borges, el pasado 26 de marzo, se instauró una polémica, tanto literaria como judicial, respecto al futuro del patrimonio artístico, físico y de propiedad intelectual del escritor fallecido en 1986 en Ginebra, Suiza.El 27 de junio, la Justicia del país sudamericano resolvió declarar herederos universales de Kodama a sus sobrinos, como las "únicas personas presentadas invocando derechos hereditarios" tras el fallecimiento de la albacea literaria y viuda del escritor."Ellos heredan toda la obra de Borges y heredan todo el patrimonio cultural, físico, objetos y propiedad intelectual, absolutamente todo", indicó el abogado de María Kodama, Fernando Soto, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, anteriormente presidida por Kodama."De todos modos, cualquier cosa que hagan no puede ser peor a lo que hizo Kodama", agregó Strafacce, que fue el abogado defensor del escritor argentino Pablo Katchadjian —autor de El Aleph engordado, adaptación artístico-literaria de la obra El Aleph de Borges—, quien fuera llevado por Kodama a juicio."Más allá de que editó tres libros que Borges no quería que se editaran —lo cual está bien para los lectores, pero está mal para Borges—, las ediciones que se hicieron después de la muerte del escritor, a cargo de Kodama, son desastrosas", subrayó.Strafacce se mostró incrédulo respecto a las intenciones los sobrinos de Kodama de preservar el legado artístico del renombrado escritor argentino. "Los herederos no van a hacer ninguna tutela artística. Esta gente quiere el dinero y por un revoleo de parentesco les corresponde", afirmó¿Y el Estado argentino?De acuerdo a la visión del escritor y abogado, la opción de que el Estado argentino se haga cargo de la protección de la obra de Borges podría ser el escenario ideal para la promoción de la figura literaria del autor de Ficciones, El informe de Brodie y El Libro de Arena, entre otros.El Estado "podría expropiar la obra, por supuesto. Le paga a los sobrinos, como cualquier expropiación", aseguró.Entonces, "como Kodama no permitió que nadie se ocupara de la custodia artística de la obra, el Estado podría expropiar pagándole a los sobrinos un dinero que se determinará y nombrar un albacea artístico"."La obra se difunde sola, hay que protegerla. Hay que hacer ediciones críticas, donde se hable del origen de los textos y el Estado podría y debería hacerlo, pienso yo", concluyó.

