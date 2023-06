https://sputniknews.lat/20230630/muere-el-actor-estadounidense-alan-arkin-a-los-89-anos-1141119413.html

Muere el actor estadounidense Alan Arkin a los 89 años

WASHINGTON (Sputnik) — El actor estadounidense Alan Arkin, ganador de un Oscar en 2006 por su papel secundario en la comedia 'Little Miss Sunshine' ('Pequeña... 30.06.2023, Sputnik Mundo

Alan Arkin, también ganador del premio teatral Tony, nació en Brooklyn, Nueva York (este), en 1934 y se mudó a Los Ángeles con sus padres durante su infancia. Después de la universidad, tuvo una breve carrera musical y luego se embarcó en su trayectoria como actor, comenzando en la compañía de comedia de improvisación Second City en Chicago. El actor debutó en Broadway en 1961, donde apareció en From the Second City, para dos años después ganar el premio Tony por su actuación en Enter Laughing. Durante su carrera de más de 50 años como actor, Arkin apareció en más de 100 películas y fue nominado a seis premios Emmy. Recientemente, protagonizó la serie The Kominsky Method junto a Michael Douglas, que le valió nominaciones al Emmy, a los Globos de Oro y a los premios del Sindicato de Actores.

