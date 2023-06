https://sputniknews.lat/20230630/saqueos-de-tiendas-y-quema-de-autos-francia-se-hunde-en-mas-protestas--videos-1141096211.html

Saqueos de tiendas y quema de autos: Francia se hunde en más protestas | Videos

Francia vive su tercera noche de violentas protestas por el asesinato del joven de ascendencia argelina y marroquí, Nahel, de 17 años, a manos de un policía de... 30.06.2023, Sputnik Mundo

En la noche del 29 de junio se reportaron movilizaciones en Nanterre, París, Marsella, Lille y Lyon, por lo que el Ministerio del Interior desplegó a 40.000 policías para contener las manifestaciones.Aunque la madre del joven fallecido había convocado a una protesta pacífica, llamada Marcha Blanca, el descontento se ha contagiado a diversos sectores de la sociedad y ha derivado en unos 176 detenidos debido a los disturbios, que consistieron en saqueos de establecimientos comerciales, quema de automóviles, enfrentamientos con la policía y pintas en la vía pública, de acuerdo con los más recientes informes oficiales y reportes de la prensa local. Mientras tanto, en redes sociales y medios europeos como The Telegraph informaron que el presidente del país, Emmanuel Macron, asistió a un concierto del artista británico Elton John la noche del 28 de junio. También resultaron afectadas tiendas departamentales, cadenas de restaurantes y bancos, como ocurrió con una sucursal del banco Credit Mutel, ubicada en Nanterre, lugar de nacimiento de Nahel.De acuerdo con el medio Le Monde, en la capital francesa hubo saqueos en la plaza comercial Forum des Halles, ubicada en el distrito 1, donde varios manifestantes robaron una tienda de la marca Nike. En la rue de Rivoli, cerca de Place du Chatelet, una tienda Zara también fue vandalizada.En regiones como la prefectura de Hauts-de-Seine, en la ciudad de Marcellin-Berthelot, se reportaron varias explosiones, por lo que las autoridades usaron gases lacrimógenos para dispersar las movilizaciones.Incendios de botes de basura y hasta de una escuela, de nombre Sainte Clotilde, se reportaron en zonas como Tourcoing, al igual que en Roubaix, donde también se registró la quema de vehículos y autobuses.El diario Le Figaro reportó el incendio de una grúa en Toulosse, mientras que la agencia AFP dijo que en zonas como Seine-Saint-Denis "casi todos los municipios" fueron afectados. En Moutreil y Epinay-sur-Seine también hubo saqueos en diferentes supermercados.El ministro del Interior, Gérald Darmanin, reportó a medianoche (hora de Francia) la detención de al menos 100 personas por los disturbios; no obstante, horas después, Le Figaro indicó que hay un total de 421 arrestos en Francia, de los cuales 242 ocurrieron en París.Hasta el momento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no se ha pronunciado sobre los disturbios.

