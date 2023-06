https://sputniknews.lat/20230630/venezuela-denuncia-que-el-organo-para-hallar-sirios-desaparecidos-politiza-ayuda-humanitaria-1141091432.html

Venezuela denuncia que el órgano para hallar sirios desaparecidos politiza ayuda humanitaria

Venezuela denuncia que el órgano para hallar sirios desaparecidos politiza ayuda humanitaria

CARACAS (Sputnik) – Venezuela denunció que la creación de un órgano independiente para determinar el paradero de ciudadanos sirios desaparecidos durante el... 30.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-30T03:10+0000

2023-06-30T03:10+0000

2023-06-30T03:10+0000

internacional

venezuela

siria

onu

política

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/02/08/1121373093_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7ad6f29c230bad0e08bd03950bc7190b.jpg

"Venezuela participa en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU en debate sobre la creación de un 'mecanismo sobre personas desaparecidas' en Siria, denunciando que este instrumentaliza políticamente la asistencia humanitaria y no abona a la paz de la región", detalló el 29 de junio la representación de Caracas ante el mecanismo global, a través de su cuenta oficial de Twitter. En otro mensaje, la misión venezolana destacó que la referida instancia no cuenta con el apoyo del Gobierno sirio y aseguró que su creación "responde a la agenda política de sus promotores, fomenta la división y va en contra de los principios de la Carta de la ONU, como no injerencia en asuntos internos y solución pacífica de controversias".Horas antes, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del referido órgano independiente para investigar y determinar el paradero de los ciudadanos sirios desaparecidos en el contexto del conflicto desatado en 2011. La medida –aprobada con 83 votos a favor, 11 en contra y 62 abstenciones– fue rechazada por el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bassam Sabbagh, quien criticó su aprobación bajo el alegato de que éste no incluye ningún método de trabajo. Por ello, el funcionario se negó a aceptar el enfoque bajo el cual se impulsó la creación de la instancia, y destacó que su Gobierno ha realizado investigaciones independientes en esa materia, apegadas a la normativa legal de su país.

https://sputniknews.lat/20230615/caracas-denuncia-ante-la-onu-que-las-medidas-coercitivas-aumentan-la-pobreza-y-la-desigualdad-1140567413.html

venezuela

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, siria, onu, política, 🛡️ zonas de conflicto