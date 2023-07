https://sputniknews.lat/20230701/kiev-ordena-a-monjes-del-monasterio-de-las-cuevas-abandonar-instalaciones-el-4-de-julio-1141147393.html

Kiev ordena a monjes del Monasterio de las Cuevas abandonar instalaciones el 4 de julio

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania pidió a los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucrania (IOU) que desalojen los... 01.07.2023, Sputnik Mundo

Según el comunicado, si los sacerdotes se niegan a dar las llaves de los locales, las cerraduras serán sustituidas, y los locales sellados. Por su parte, la IOU señaló que la exigencia de desalojar los edificios es ilegal, calificando tales acciones de arbitrarias. "A fecha de hoy, la rescisión unilateral del contrato está siendo recurrida ante los tribunales. El tribunal no ha tomado ninguna decisión al respecto. En consecuencia, la reserva no tiene ningún fundamento legal para tales acciones", indicó la Iglesia. Desde el departamento jurídico de la IOU instaron a los miembros de la reserva y de la comisión a no infringir la ley y a esperar una decisión judicial. Las autoridades de Ucrania, desde el comienzo de 2023, intentan expulsar a los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucrania canónica del Monasterio de las Cuevas, uno de los más antiguos en Rusia. Durante la época soviética el convento fue nacionalizado, en la década del 80 del siglo 20 sus edificios empezaron a entregarse en usufructo, de ahí que no tenían el estatus de propiedad de la Iglesia. En marzo pasado, el Ministerio de Cultura de Ucrania notificó a la IOU canónica que rompía de modo unilateral el contrato de alquiler del Monasterio de las Cuevas y que los monjes debían abandonarlo, lo que ellos se negaron a hacer. Más tarde, el ministro de Cultura ucraniano declaró que los monjes podrían seguir en el Monasterio de las Cuevas, si aceptaban pasar a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana cismática. Pero el superior del Monasterio, el metropolita Pável, afirmó que en ese asunto no podía haber componendas y que los monjes quedarían en el Monasterio de la Cuevas. Entonces a Pável lo pusieron bajo arresto domiciliario. En el Monasterio de las Cuevas viven más de 200 monjes y novicios, cientos de futuros sacerdotes, estudiantes de la Academia Teológica y del seminario. También alberga el centro administrativo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica y la residencia de su primado, el metropolita de Kiev y toda Ucrania Onufri. El asesor de la oficina de Volodímir Zelenski, Miajíl Podoliak, declaró en marzo pasado que en Ucrania debe existir solo una Iglesia, aludiendo a la Iglesia escicionista, y llamó a "limpiar físicamente" a la canónica. Al Parlamento de Ucrania fue presentado un proyecto de ley para prohibir a nivel nacional la actividad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, supeditada históricamente al Patriarcado de Moscú.

