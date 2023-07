Elon Musk anuncia que Twitter limitará el número de tuits que pueden leer los usuarios

https://sputniknews.lat/20230702/elon-musk-anuncia-que-twitter-limitara-el-numero-de-tuits-que-pueden-leer-los-usuarios-1141168432.html

El multimillonario estadounidense anunció límites temporales en la red social para hacer frente a "niveles extremos de minería de datos y manipulación del... 02.07.2023, Sputnik Mundo

Según Musk, las cuentas verificadas de Twitter estarán limitadas temporalmente a leer 6.000 publicaciones al día; las no verificadas, a 600 publicaciones, y las nuevas cuentas no verificadas solo podrán hasta 300.El empresario comentó que cientos de organizaciones o más estaban recopilando datos de esta red social de forma "extremadamente agresiva", lo que afectaba a la experiencia del usuario, según Business Today.Sin embargo, agregó que la limitación temporal de lectura aumentará pronto a 8.000 publicaciones al día para los usuarios verificados, 800 publicaciones al día para los no verificados y 400 publicaciones para los nuevos usuarios no verificados.El 30 de junio, Twitter anunció que exigiría a los usuarios tener una cuenta en la plataforma para ver los tuits, pero el propio Musk lo calificó de "medida de emergencia temporal".Cabe mencionar que la red social ya había tomado una serie de medidas para recuperar a los anunciantes que abandonaron Twitter bajo la propiedad del magnate y para aumentar los ingresos por suscripción, haciendo que las marcas de verificación formen parte del programa Twitter Blue.

