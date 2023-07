https://sputniknews.lat/20230702/investigan-la-malversacion-de-fondos-en-los-refugios-antiaereos-en-ucrania-1141167723.html

Investigan la malversación de fondos en los refugios antiaéreos en Ucrania

Investigan la malversación de fondos en los refugios antiaéreos en Ucrania

La Fiscalía Anticorrupción de Ucrania abrió una investigación después de que el 90% de los refugios antiaéreos en la región de Odesa fueran reconocidos... 02.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-02T15:35+0000

2023-07-02T15:35+0000

2023-07-02T15:35+0000

internacional

🌍 europa

ucrania

refugios

odesa

sociedad

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/02/1141167541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8a7cc643749b8eba57a84c7a5de341e.jpg

La inspección de las instalaciones de protección civil, llevada a cabo por las autoridades locales y el Ministerio del Interior ucraniano, reveló que solo el 10% de 245 instalaciones son aptas para su uso previsto. El 20% son aptas para su empleo con limitaciones de manera temporal, el 35% son aptas para uso limitado y el 35% son inutilizables, declaró el funcionario, citando fuentes de la Administración militar de Odesa. Agregó que en 2022 se asignaron más de 200 millones de grivnas (unos 5,5 millones de dólares) para reparar y equipar los refugios y reponer sus reservas de alimentos y agua potable. Las fuentes informaron también que 37 refugios carecían de puertas de entrada, 82 no tenían luces que funcionaran, 134 no tenían ventilación de aire y 142 no tenían alimentos, agua ni suministros médicos. "Una comisión especial (...) concluyó tras la inspección que 61 de los 245 refugios de Primorsk, en Odesa, deben ser dados de baja y el resto deben ser reparados", resumió el funcionario. La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania, junto con la Fiscalía Anticorrupción especializada, iniciaron investigaciones sobre los funcionarios responsables de las reparaciones de los refugios en Odesa, mientras que a las autoridades locales se les dio hasta el 1 de julio plazo para eliminar las deficiencias, informaron las fuentes a los servicios de seguridad rusos.

https://sputniknews.lat/20230208/revelan-en-ucrania-un-esquema-de-corrupcion-de-evasion-de-reclutamiento-militar-obligatorio-1135537507.html

ucrania

odesa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, ucrania, refugios, odesa, sociedad, corrupción