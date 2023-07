México desea alcanzar la vanguardia espacial: estudiantes construyen un cohete experimental | Video

https://sputniknews.lat/20230702/mexico-desea-alcanzar-la-vanguardia-espacial-estudiantes-construyen-un-cohete-experimental--1141138056.html

Un grupo de estudiantes universitarios acudió por primera vez a un certamen internacional en que tuvieron que demostrar su pasión por la aeronáutica. Con... 02.07.2023, Sputnik Mundo

"Nos sentimos muy emocionados, simplemente el hecho de participar en un concurso de este calibre para nosotros es un paseo enorme para el equipo, que no tiene mucho tiempo", declaró en entrevista para Sputnik el líder del área de manejo de proyectos del equipo Space Dragons, Fernando Quiroz, de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UAQ), parte de un equipo competidor en el Spaceport America Cup 2023.El Spaceport America Cup 2023 congregó en Nuevo México, Estados Unidos, entre el 19 y el 25 de junio, a 158 equipos de 24 países para competir con cohetes experimentales, cuyo objetivo principal es alcanzar una altitud mínima de 10.000 pies (poco más de 3.000 metros) a una velocidad de 0,88 mach (1.860 kilómetros por hora).Los jueces califican el diseño del cohete, los materiales usados y, por supuesto, el vuelo y el aterrizaje del dispositivo, cuyo costo en el caso de Space Dragons fue de cerca de 200.000 pesos (unos 10.000 dólares), una cifra que, aseguran los mexicanos, está muy por debajo de los recursos con los que cuentan otros equipos.El cohete, además, deberá llevar una carga útil de cuatro kilogramos. En el caso del aparato de Space Dragons, bautizado como Xitzin, la carga será un róver que ellos mismos desarrollaron y que se activará una vez que el cohete caiga a tierra.Este año, la participación mexicana aumentó con cinco equipos representando al país: el Club de Cohetería Kondakova del Instituto Politécnico Nacional (IPN) campus Guanajuato; MOMENTUM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Guadalajara; Propulsión UNAM AAFI, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Club de Investigación Universitario de Desarrollo en Sistemas Espaciales (CIUDSE), de la Universidad Autónoma de Baja California, y Space Dragons, de la UAQ.Fernando Garrido Arenas, Saulo Gaytán Sosa, Gerardo Gabriel Pérez Jiménez, Marco Fosado Rodríguez (Capitán), Eduardo Gómez Velázquez, Javier Hurtado Rodríguez, Cintia Palafox Álvarez, Osvaldo Figueroa López, Sebastián Gallegos Calixto, Eduardo Aguilar de Alba, Fernando Quiroz y Alondra Landeros trabajan en Xitzin desde octubre de 2022. Desde entonces, han tenido que enfrentar varios retos, principalmente económicos, que resuelven con creatividad y mucha inteligencia.Por ejemplo, adquirir piezas como los fuselajes (de materiales compuestos: fibra de vidrio y fibra de carbono) se salía de su presupuesto, por lo que optaron por crear las propias. En total estiman que el 85% del cohete fue desarrollado completamente por ellos.Otros retos más importantes fueron las pruebas: mientras que los demás equipos llegan al concurso con varias realizadas, ellos sólo llegaron con simulaciones debido a que no podían costear el traslado a Mexicali, Baja California (conurbada con Calexico, Estados Unidos), el lugar en México donde se pueden hacer estos ensayos.Los jóvenes narran que, en su intento por buscar patrocinios, incluso en la Agencia Espacial Mexicana, nunca obtuvieron una respuesta positiva porque los posibles fondeadores consideraron que la cohetería es prácticamente un juego y no algo que abone a la industria aeronáutica, a pesar de que también dedican tiempo a la investigación.Pese a los desafíos que enfrentaron, los jóvenes no iban a perder la oportunidad de participar por primera vez en un concurso de estas magnitudes, donde compiten con equipos que tienen años de experiencia, con el patrocinio de instituciones como la propia Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).Aunque no lograron ganar en esta edición del Spaceport America Cup 2023, los jóvenes se alistan para el certamen del próximo año, ya que están convencidos de que pueden impulsar la aeronáutica en México e incluso sueñan con que el país latinoamericano se vuelva un referente en el tema."Poder desarrollar sobre todo el área aeroespacial en México, porque es un campo muy poco explorado por el país. Entonces es tener la oportunidad de poder estar avanzando, innovando, desarrollando todo este tipo de tecnología", concluye Marco Fosado. "Es un paso más cerca de lograr todo este tipo de cosas, de poder llegar a, incluso, no sé, a lo mejor viéndolo muy a futuro, poder llegar a una estación mexicana que pudiera trabajar con otros países para poder lograr estos objetivos, tanto lanzar satélites, lanzar vehículos aeroespaciales. Sería algo increíble de lograr".

