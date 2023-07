"Vehículos de desguace obsoletos": nuevo paquete de ayuda australiano a Kiev recibe duras críticas

https://sputniknews.lat/20230702/vehiculos-de-desguace-obsoletos-nuevo-paquete-de-ayuda-australiano-a-kiev-recibe-duras-criticas-1141165605.html

El 26 de junio, el Gobierno de Australia anunció que este paquete de ayuda a Kiev constará de 28 vehículos blindados M113, 28 camiones medios MAN 40M y 14 vehículos de operaciones especiales.El líder de la oposición australiana, Peter Dutton, afirmó que es "francamente vergonzoso" que el país suministre equipos "no aptos para su propósito".Los medios criticaron al Gobierno del país, caracterizando la ayuda —en particular los M113—, como "vehículos de desguace absolutamente obsoletos" de la época de la guerra de Vietnam que tendrían poco impacto en el campo de batalla ucraniano. Otros observadores comentaron que la "tacaña" "ayuda de prenda usada" de Canberra está alimentando la percepción de que Australia "utiliza a Ucrania como un vertedero".¿Es realmente tan malo el M113?"El M113 es un vehículo blindado de transporte de tropas sobre chasis de orugas bastante antiguo, que se ha empleado en muchos conflictos, no solo en la guerra de Vietnam, sino también en las guerras del golfo Pérsico y en otras campañas militares en las que participaron EEUU y sus aliados", afirmó el destacado observador militar ruso Alexéi Leonkov. En general, prosiguió, tuvieron éxito en estas guerras, así como en los conflictos locales que podríamos calificar de guerras coloniales, porque las pérdidas no fueron tan grandes."Pero en Ucrania, estos vehículos demostraron desde sus primeras entregas que no pueden soportar la intensidad del conflicto", ya que tienen un blindaje vulnerable a las armas pesadas, incluidos los cañones automáticos de 30 mm instalados en los helicópteros de ataque rusos, subrayó el experto.En otras palabras, si el objetivo principal de un transporte blindado es llevar tropas de forma segura a la línea del frente, en el caso del M113, hacerlo solo es posible por un "feliz accidente", y si las FFAA ucranianas no se topan por casualidad con fuerzas rusas fuertemente equipadas, agregó."En la mayoría de los casos, si un vehículo de este tipo se encuentra en una zona de fuego intenso, lo mejor que pueden hacer las tropas ucranianas y los mercenarios es abandonarlo. Porque si alguien se queda atrás y espera que el blindaje de aluminio del M113 le salve, se la jugará a un precio demasiado alto. Vimos una gran cantidad de imágenes del frente que muestran estos vehículos inhabilitados, atascados en condiciones de terreno cruzado. Demostraron ser absolutamente inadecuados para este teatro de operaciones", constató Leonkov.En última instancia, continuó, Australia, EEUU, la OTAN y Occidente en general usaron a Ucrania como vertedero de su "chatarra blindada", lo que les permitió liquidar inventarios mientras el complejo militar-industrial aumenta la producción de equipos modernos. Los recientes informes de que Canberra envió más de 46 millones de dólares en forma de ayuda militar a Ucrania sin aprobación formal, declaraciones o permisos de exportación es una confirmación más de tal especulación, ya que el envío de vehículos chatarra a Ucrania es más barato que tener que reciclarlos en el país, según Leonkov."Si la legislación anticorrupción de Australia funciona de verdad, si es seria, creo que lo solucionarán. Si no lo hacen, podemos afirmar con seguridad que dicha legislación es una mera formalidad", resumió el observador.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

