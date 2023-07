https://sputniknews.lat/20230703/amlo-rechaza-politica-antimigratoria-impulsada-por-ron-desantis-no-nos-podemos-quedar-callados-1141192853.html

AMLO rechaza política antimigratoria impulsada por Ron DeSantis: "No nos podemos quedar callados"

AMLO rechaza política antimigratoria impulsada por Ron DeSantis: "No nos podemos quedar callados"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la política antimigratoria promovida por el gobernador de Florida, en Estados Unidos, Ron... 03.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-03T16:34+0000

2023-07-03T16:34+0000

2023-07-03T16:52+0000

américa latina

ron desantis

inmigrantes

eeuu

política

seguridad

andrés manuel lópez obrador

méxico

florida

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/03/1141190239_0:54:1161:708_1920x0_80_0_0_8054924af6dc1becb10c78a8f26661b1.jpg

Durante el fin de semana, entró en vigor la ley SB1718, que castiga la migración irregular y a las personas o compañías que den trabajo o ayuden a los extranjeros que no tengan documentos para laborar o vivir en esa nación. Esta disposición ya ha sido apelada por diversas organizaciones no gubernamentales, ya que consideran que viola los derechos humanos.El mandatario latinoamericano reiteró que el político republicano busca mantener las políticas contra las personas que migran al territorio estadounidense, como los malos tratos y el muro fronterizo."Aspira a ser candidato [a la presidencia] por el Partido Republicano. Ojalá los ciudadanos de [ese grupo político] conozcan lo que realmente está sucediendo porque son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta en EEUU, la infraestructura que les hace falta. Es la fuerza de trabajo que engrandece a [la nación norteamericana]", agregó."Solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando [y diciendo] que los migrantes son los que causan la desdicha en EEUU, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones", destacó López Obrador.Anteriormente, el presidente de México había solicitado a la población estadounidense no votar por DeSantis, ya que su estrategia es mermar la migración en ese país.Muestra de ello es el video que publicó el 24 de mayo pasado, donde dio a conocer sus intenciones para postularse como el candidato republicano para liderar el Gobierno de EEUU.El material se centró en la situación causada por la ola de migrantes en la frontera sur con México, el aumento de la delincuencia y el "desastroso" manejo de la economía por parte del Gobierno federal.

https://sputniknews.lat/20230525/amlo-manda-mensaje-a-la-comunidad-hispana-no-le-den-ni-un-voto-a-ron-desantis-1139855224.html

eeuu

méxico

florida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ron desantis, inmigrantes, eeuu, política, seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico, florida, partido republicano (eeuu)