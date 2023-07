https://sputniknews.lat/20230703/el-autor-de-la-quema-del-coran-en-suecia-rechaza-las-acusaciones-en-su-contra-1141199367.html

El autor de la quema del Corán en Suecia rechaza las acusaciones en su contra

El autor de la quema del Corán en Suecia rechaza las acusaciones en su contra

MOSCÚ (Sputnik) — El autor del reciente acto de la quema de una copia del Corán en Suecia, Salwan Momika, no reconoce las acusaciones en su contra de incitar... 03.07.2023, Sputnik Mundo

"Niego estas acusaciones en mi contra, y yo hablaba del pensamiento islámico. No tengo ningún problema con la gente, pero mi problema son las ideas. Lo dije en mi discurso: bienvenidos los musulmanes sin una cosmovisión islámica. Me defenderé en los tribunales", comentó Momika en una entrevista con el diario Aftonbladet. Según el hombre, no hizo nada malo, pero actuó "con la aprobación oficial del tribunal" y "de acuerdo con la ley sueca". Sin embargo, Momika comunicó que no volvería a repetir el acto de la quema del Corán. Además, en su opinión, la campaña de la quema de una copia del libro sagrado musulmán no complicará el ingreso de Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por el momento, Momika se encuentra bajo protección policial "en un lugar secreto", indica el medio. El pasado 28 de junio, la policía sueca permitió una protesta en la que se quemaba el Corán en la mezquita principal de Estocolmo en el primer día de la fiesta de Eid al Adha, o sea, la Fiesta del Sacrificio, una de las festividades más importantes del mundo musulmán. La acción se realizó el mismo día: el hombre arrancó páginas del Corán, se limpió los zapatos con ellas, puso tocino en el libro y le prendió fuego. Cerca de 200 personas seguían los acontecimientos, según informes de los medios, algunas gritaban en protesta "¡Dios es grande!" en árabe. Una persona fue detenida por la policía después de intentar arrojar una piedra al manifestante. Al día siguiente, decenas de personas se congregaron cerca de la embajada de Suecia en Bagdad, para protestar contra la quema del Corán, algunos lograron escalar la alta valla que rodea la misión diplomática y penetrar en su recinto. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, Ahmed Sahhaf, declaró que las autoridades de Irak exigen que el Gobierno de Suecia extradite al inmigrante iraquí involucrado en el acto de la quema del Corán para enjuiciarlo.

