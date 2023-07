https://sputniknews.lat/20230703/ministro-de-defensa-ruso-afirma-que-el-motin-fracaso-gracias-a-la-lealtad-de-los-militares-1141181744.html

El ministro de Defensa ruso afirma que el motín fracasó gracias a la lealtad de los militares

El ministro de Defensa ruso afirma que el motín fracasó gracias a la lealtad de los militares

MOSCÚ (Sputnik) — El reciente motín del grupo Wagner en Rusia fracasó gracias a la lealtad de los militares, afirmó el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. 03.07.2023, Sputnik Mundo

Durante una videoconferencia con los mandos de las Fuerzas Armadas este lunes, Shoigú evitó sin embargo las palabras 'motín' o 'revuelta", y optó por catalogar los sucesos del 23 al 25 de junio como "un intento de desestabilizar la situación en Rusia". Shoigú aseguró que los acontecimientos recientes no afectaron a las tropas implicadas en la operación militar especial en Ucrania, y dijo que siguieron cumpliendo de forma valiente y abnegada las misiones asignadas. "Agradezco a los efectivos por su buen servicio", añadió.El ministro destacó que los ataques eficaces de las Fuerzas Armadas de Rusia reducen el potencial ofensivo de Ucrania.El ministro agregó que Ucrania no logró los objetivos de su contraofensiva "en ninguna de sus direcciones".En la noche del 23 al 24 de junio, las fuerzas del grupo Wagner capturaron el cuartel general del Distrito Militar del Sur de Rusia, en la ciudad de Rostov del Don. Esto sucedió luego de las declaraciones de Evgueni Prigozhin de que las FFAA rusas supuestamente lanzaron ataques con misiles contra los campamentos de Wagner, algo que tanto el Ministerio de Defensa como el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso negaron.El motín armado se detuvo gracias a las intensas negociaciones que, en coordinación con el presidente ruso, Vladímir Putin, fueron mediadas por el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, durante todo el sábado 24 de junio. Como resultado, Prigozhin accedió trasladarse a Bielorrusia, mientras que a los combatientes que no participaron en la rebelión se les ofreció firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso y el resto de los militantes del Grupo Wagner serán absueltos.

