Disturbios franceses: ¿legado del pasado colonial o resultado de la libre inmigración?

El presidente del Vision & Global Trends International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, y el eurodiputado de Alternative for Germany (AfD)... 04.07.2023

Los disturbios que han impactado al país y al mundo estallaron en el suburbio parisino de Nanterre el 27 de junio, después de que la policía matara a tiros a Nahel Merzouk, de 17 años, un repartidor de ascendencia argelina, durante la detención de su automóvil. El oficial que detonó el tiro fatal fue acusado de homicidio involuntario.Desde entonces, los desmanes se han extendido por Francia, a Lyon y Marsella, e incluso a las vecinas Bélgica y Suiza. Un bombero ha muerto y cientos de policías y gendarmes han resultado heridos. El presidente Emmanuel Macron ha sido ridiculizado al culpar de la violencia a los videojuegos.Tiberio Graziani atribuyó la situación a una serie de factores, no solo a la inmigración, sino también a la falta de integración, la historia colonial de Francia y los ataques dictados por Bruselas a los derechos de los trabajadores y jubilados, ejecutados por Macron y sus predecesores, que provocaron en los últimos años las protestas de los llamados "Gilets Jaunes" (chalecos amarillos en francés).Gunnar Beck dijo que Francia tenía una política de inmigración "extremadamente liberal" y que una serie de gobiernos habían permitido que el problema escalara en las barriadas de inmigrantes."Las matemáticas demográficas se han agotado y la policía y el poder judicial francés ya no pueden contener el problema", dijo Beck. "Las poblaciones de inmigrantes son una enorme carga financiera para los contribuyentes franceses, lo que eventualmente conducirá al colapso del estado de bienestar. Francia hoy es un país mucho más violento y dividido que hace 50 o 60 años. Estos problemas solo empeorarán", estmóEl político Eric Zemmour, líder del partido francés de derecha Reconquête (Reconquista), ha advertido: "Estamos en las primeras etapas de una guerra civil. Esta es una revuelta étnica". Beck dijo que el asalto de los alborotadores a la casa del alcalde Vincent Jeanbrun, gobernante del rico suburbio de L'Haÿ-les-Roses, en el sur de la capital francesa, en el que su esposa sufrió una fractura en la pierna, marcó una "nueva etapa" en los disturbios.Graziani dijo que la inmigración era el "caballo de batalla" del partido de Zemmour, pero advirtió que "lo que estamos viendo en Francia en este momento podría suceder en otras partes de Europa".“Europa en su conjunto no ha sabido entender el significado histórico de la inmigración, para gestionar el enorme flujo de inmigrantes”, subrayó el italiano.Ambos comentaristas coincidieron en que Europa no había aprendido nada de la crisis migratoria de 2015, en la que 2 millones de migrantes traficados de Medio Oriente y África se establecieron en el continente, más de la mitad de ellos en Alemania, mientras que miles más se ahogaron en el Mediterráneo.Las políticas de los gobiernos europeos y de la Unión Europea, con sede en Bruselas, "no han logrado gestionar, de una forma u otra, el llamado tema de la inmigración en más de 20 años", dijo Graziani. "Incluso en países considerados más democráticos y avanzados el problema de la inmigración y la integración sigue sin resolverse".Beck dijo que solo Alemania había aceptado hasta 7,5 millones de inmigrantes no europeos solo desde 2018.El asesinato policial de Nahel Merzouk ha generado comparaciones con la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un uniformado mientras se resistía al arresto por parte de la policía de Minneapolis, un episodio de brutalidad policiaca que detonó protestas y disturbios del movimiento Black Lives Matter (BLM). ¿Podría pensarse que lo que se está viendo en Francia es un equivalente europeo de BLM? "Es probable que algo análogo a la BLM suceda también en Francia, en vista del pasado colonial de este país", dijo Graziani.Pero Beck señaló que ya existen equivalentes a BLM en el lado este del Atlántico. "La mayoría de los partidos de izquierda, y algunos partidos de centro, se han convertido en cabilderos a favor de más inmigración y más medidas antirracistas para acomodarlos".“A medida que los votantes tradicionales se vuelven hacia los partidos nacionalistas o conservadores debido al declive del orden civil y las condiciones económicas, la izquierda está ganando nuevos votantes entre los inmigrantes", argumentó Beck. "Esta estrategia puede, en última instancia, detener el resurgimiento actual de la presunta derecha conservadora, pero a expensas del futuro económico de Europa".

