La OTAN no enviará aviones de combate a Kiev hasta que termine la contraofensiva

2023-07-04T09:54+0000

El debate sobre el suministro a Kiev de los aviones de combate que ha pedido es importante, pero "no se resolverá a corto plazo", comunicó el almirante a LBC Radio. Además, señaló que formar a los pilotos y técnicos, así como asegurarse de que existe una organización logística para el mantenimiento de las aeronaves no será posible antes de que termine la contraofensiva ucraniana."No deberíamos mezclar estas dos discusiones", resumió Bauer.Kiev lleva anunciando su ofensiva en el marco de la operación militar especial rusa desde finales de 2022. Primero estaba prevista para la primavera, luego se reprogramó para el verano boreal.El Gobierno de Volodímir Zelenski declaró que ese aplazamiento se debió a la escasez de armas, al tiempo que presionaba a sus aliados occidentales para que le suministraran armas cada vez más pesadas, incluidos tanques, aviones no tripulados y aviones de combate, como los F-16.Las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva a gran escala en cinco sectores de la dirección sur de Donetsk el 4 de junio, pero no lograron sus objetivos, informó el Ministerio de Defensa ruso.

