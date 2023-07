Lula afirma que Mercosur y Unión Europea necesitan un acuerdo en que ganen todos

https://sputniknews.lat/20230704/lula-afirma-que-mercosur-y-union-europea-necesitan-un-acuerdo-en-que-ganen-todos-1141226202.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró que el Mercosur y la Unión Europea necesitan llegar a un acuerdo comercial...

“Estamos en el lado argentino de nuestra triple frontera para discutir el Mercosur y trabajar una propuesta de acuerdo para la Unión Europea. Y vamos a Bruselas a discutir lo que precisamos para consolidar ese acuerdo con una política en la que ganen todos”, señaló el mandatario en su programa transmitido por redes sociales. Brasil asumirá la presidencia del Mercosur este 4 de julio en una cumbre de jefes de Estado que se realiza en la ciudad argentina de Puerto Iguazú (Misiones, norte). Lula añadió que el bloque, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, prepara una respuesta a una carta de la UE sobre las condiciones del acuerdo, que se negocia desde hace dos décadas. El presidente agregó que no serán aceptadas “imposiciones” de parte de la UE, y apuntó que no quiere "una política en la que ellos ganen y la gente pierda". En 2019 los dos bloques llegaron a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias y no ha sido ratificado. Este año, el bloque europeo envió al Mercosur un documento adicional que incluye sanciones por no cumplir con metas ambientales, preocupado por la deforestación de la Amazonía. Lula ha enfatizado, desde que asumió la presidencia el 1 de enero, que combatir la deforestación ilegal de la selva y lograr un equilibrio con el sector de agronegocios para que no explote ilegalmente la Amazonía son prioridades en su Gobierno.

