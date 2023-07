https://sputniknews.lat/20230704/mas-de-la-mitad-de-estadounidenses-no-quieren-a-biden-en-las-elecciones-de-2024-1141238799.html

Más de la mitad de estadounidenses no quieren a Biden en las elecciones de 2024

WASHINGTON (Sputnik) — La mayoría de los votantes estadounidenses no quieren que el actual presidente, Joe Biden, se postule para las elecciones generales de...

Casi el 60% de los encuestados dijeron que no querían ver a Biden en las elecciones de 2024, y solo el 28% admitió que le gustaría que optara por la reelección, según la encuesta. La encuesta encontró que al 55% de los votantes estadounidenses no les gusta el desempeño de Biden como presidente, el 59% desaprueba sus esfuerzos para ayudar a la economía y sus políticas de inmigración. Alrededor del 53% de los encuestados no estaban satisfechos con su política exterior. Sin embargo, los sociólogos descubrieron que, si las elecciones se hubieran celebrado el día de la encuesta y el expresidente Donald Trump (2017-2021) hubiera sido el rival de Biden, un poco más de personas habrían votado por el actual mandatario: 45% frente al 44%. La encuesta se realizó entre una muestra de 1.020 votantes estadounidenses elegibles entre el 26 y el 29 de junio. El margen de error no supera los 3,9 puntos porcentuales.

