¿Tendrá algún impacto la suspensión del pacto alimentario en el mercado mundial?

2023-07-04T13:00+0000

2023-07-04T13:00+0000

2023-07-04T13:00+0000

El acuerdo alimentario, que expira el 17 de julio, es perjudicial para Rusia, su economía y sus entregas de grano, mientras que su suspensión no supone ningún riesgo para el suministro mundial, considera el funcionario. Eso se demuestra por el hecho de que algunos países de la Unión Europea hayan prohibido las importaciones de grano ucraniano, lo que en general no repercutió en los precios mundiales de los alimentos.En este contexto, Zlochevski agregó que ya vemos que no hay ningún impacto al mercado mundial, porque los suministros de Ucrania en él "no son tan grandes: suministra principalmente maíz y ahora tienen trigo forrajero".¿Afectará a África?Debido al hecho de que Kiev exportaba enormes volúmenes a un gran ritmo a través del territorio de países europeos, ya se implementaron de facto unas restricciones del transporte terrestre de grano ucraniano, explicó el experto. Como consecuencia, los envíos cayeron de 52.000 toneladas a 22.500 toneladas en el último mes y medio. Con ello, no se notó impacto alguno, ya fuera en el mercado mundial o en los países africanos, precisó Zlochevski, porque Kiev "nunca ha suministrado a estos países, siempre les ha suministrado tradicionalmente Rusia". Y los envíos rusos a África "no dependen de la aplicación del acuerdo alimentario".Así que, en general, en palabras de Zlochevski, el impacto del grano ucraniano en el hambre mundial "se convirtió en un oscuro fetiche, que en la práctica no tiene ningún sentido". "Sin una agenda informativa agresiva, nadie los notará en absoluto [los volúmenes enviados por Kiev], no tendrá ningún efecto sobre el mercado mundial, y hay recursos más que suficientes", resumió.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoniaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

