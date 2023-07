https://sputniknews.lat/20230705/macron-i-el-juerguista-las-calles-de-francia-ardian-y-el-desatado-en-un-concierto-de-elton-john-1141239117.html

'Macron I' el juerguista: las calles de Francia ardían, y él desatado en un concierto de Elton John

Macron 'bon vivant'A cuerpo de rey. Así de buen estadista es. Macron es cada vez más una imagen de sí mismo y demás 'lindeces', como presidente de Francia. Y las muestras son cada vez más claras y contundentes, y quien no lo ve, es porque está mirando para otro lado.Empecemos con un orden cronológico. "La Policía francesa mató el martes 27 de junio a un adolescente, quien se negó a detener [su coche a petición de agentes] en las afueras de París, lo que causó conmoción y preguntas sobre la voluntad de las fuerzas de seguridad de apretar el gatillo". Lo publicó el diario francés Le Monde.La cuestión es que ese martes 27 de junio por la mañana la Policía francesa abatió al adolescente de 17 años Nahel M., quien se negó a detener su coche a petición de los agentes en Nanterre, en las afueras de París. Inmediatamente, los agentes del orden intentaron 'borrar sus huellas' del escenario del crimen. Pero un video del episodio que trascendió a las redes sociales desmintió la primera versión policial de legítima defensa. En este sentido, se ha informado que el agente que realizó el disparo mortal fue detenido y será investigado por homicidio doloso.¿Qué pasó entonces? Se desataron violentas protestas en toda Francia: la detención del agente no calmó los ánimos. Desde entonces, los manifestantes incendiaron o vandalizaron miles de vehículos, cientos de tiendas y oficinas bancarias, así como decenas de ayuntamientos y escuelas a lo largo y ancho de todo del país.Pero, ¿qué hacía el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el miércoles 28 de junio por la noche, cuando ya hacía 36 horas del asesinato del menor a manos del gatillo fácil de un policía, y de que empezara una de las protestas más virulentas de todos los tiempos en Francia?Cualquiera podría pensar que un 'estadista' de su talla, habitante del jardín de Borrell, y no de la jungla de esos países que quieren perturbar el buen vivir del continente europeo, estaría absolutamente afligido, compungido por todo lo que había estallado en las calles de su país, y estaría prácticamente que con su gabinete de crisis activado de forma permanente, intentando pergeñar una salida a todo este gran desastre.Y es que durante el último año, Macron ha hecho una propaganda de imagen tan agresiva de sí mismo, mostrando lo preocupado que está por el conflicto en Ucrania, publicando fotografías con cara de circunstancia, sin corbata, con la camisa remangada, que lo menos que uno podría esperar ante una grave situación por la que está atravesando su país, es que estaría en esas.¡Error! Cuando ya hacía 36 horas que se había desatado esta debacle social, que sigue a día de hoy, Macron estaba absolutamente desatado y desmelenado divirtiéndose a lo grande en un concierto de Elton John en París. ¡Faltaba más! Miren si por una 'simple muerte' [nótese la ironía] de un adolescente de 17 años a causa del gatillo fácil de un policía, él, el rey de Francia, iba a dejar de divertirse y de pasárselo bien.¡Ahí estaba el 'bon vivant' pasándosela a lo grande! Era noche de miércoles 28, madrugada del jueves 29, las calles de Francia ardían, pero, ¿qué más da? Habrá pensado Macron, 'la vida es una sola'.Pero parece que Macron no quedó conforme con eso, que el viernes 30, coronó su actuación: no ha dudado en señalar a los videojuegos y su influencia para tratar de explicar lo que está pasando en las calles. Macron considera que algunas personas están "intoxicadas" y que reproducen en las calles lo que ven en los videojuegos. Después de una segunda reunión de crisis con ministros de alto rango, Macron sostuvo que las plataformas de redes sociales como Snapchat y TikTok jugaron un "papel considerable" en el fomento de actos de violencia durante los disturbios de la semana.Macron dijo que su gobierno trabajaría con empresas de tecnología para establecer procedimientos para "la eliminación del contenido más sensible". No especificó el contenido que tenía en mente, pero declaró: "Espero un espíritu de responsabilidad de estas plataformas". Macron instó el viernes a los padres a mantener a los adolescentes en casa y propuso restricciones en las redes sociales para sofocar los disturbios.A ver si entendimos bien: mientras Francia se incendiaba, Macron estaba divirtiéndose en un concierto de Elton John, como si fuera un ciudadano corriente, como si no tuviera ninguna responsabilidad con el país del que es, nada más y nada menos, que su presidente. Y luego, va y dice que los responsables de la violencia son los videojuegos, las redes sociales, y los padres de niños y adolescentes por no supervisar a sus hijos cuando están frente a su ordenador o con un teléfono móvil en la mano. La verdad es que acaba de coronarse del todo como gran estadista el señor Macron.El asunto es que el sábado 1 de julio por la noche, la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, anunció la movilización en el país de 45.000 policías y gendarmes y miles de bomberos para proteger el orden público.En medio de todo esto, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, declaró que ese organismo espera que la muerte del adolescente a manos de la Policía francesa sea investigada a fondo. Tal vez, y sólo tal vez, para dejarlo contento y callarle la boca, Macron calificó lo ocurrido de "inexplicable e inexcusable" y agregó que "nada justifica la muerte del joven". Claro, que fue en la misma reunión en que les echó la culpa a los videojuegos por los disturbios. A su vez, la primera ministra, Élisabeth Borne, dijo que la Policía actuó "fuera de sus competencias".Al respecto, el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, reflexiona:"Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa famosa frase del despotismo ilustrado sigue vigente para las élites globalistas. Piensan en tonterías de ideología de género, del progresismo 'woke', de 'cosas maravillosas', pero no bajan a la realidad de las calles, de los obreros, de los migrantes, que lo están pasando muy mal, y no sólo ahora. Esto ha sido un estallido que se veía venir, no sólo en Francia, sino en otras partes de Europa, donde se dedica el dinero a política internacional. Recordemos que Macron quiere mediar en el conflicto de Ucrania y Rusia, presiona a [el presidente, Vladímir] Putin, cuando los problemas los tiene en su casa. Se dedica a ser un príncipe sin trono, un 'gran presidente' francés, pero que no conoce lo que está pasando en las calles de Francia: jóvenes sin futuro, migrantes excluidos, y trabajadores franceses que durante mucho tiempo protestaron. Recordemos los 'chalecos amarillos', enormes protestas de gente humilde de las provincias que protestaban contra esas élites que miraban a los problemas de una manera desdeñosa. Por tanto, al final, Macron y toda esta élite globalista viven en su cúpula de cristal, y lo que pasa al común de los mortales, les da exactamente igual".

