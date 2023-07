https://sputniknews.lat/20230705/moscu-alerta-que-la-escalada-del-conflicto-palestino-israeli-amenaza-la-estabilidad-regional-1141262166.html

Moscú alerta que la escalada del conflicto palestino-israelí amenaza la estabilidad regional

Moscú alerta que la escalada del conflicto palestino-israelí amenaza la estabilidad regional

MOSCÚ (Sputnik) — El agravamiento del conflicto entre Palestina e Israel amenaza seriamente la estabilidad en la región, declaró el Ministerio de Asuntos... 05.07.2023, Sputnik Mundo

Además, el ministerio expresó su preocupación por la escalada en la zona del conflicto. Según la nota, las hostilidades actuales indican que Palestina e Israel no pueden por si mismos "romper el ciclo de violencia, y mucho menos reanudar el diálogo constructivo, interrumpido hace casi diez años". Al mismo tiempo, continúa el texto, la situación se agrava por la falta de progresos en los esfuerzos diplomáticos del Cuarteto de Oriente Medio, compuesto por Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea, debido al bloqueo de su trabajo por Washington y el bloque comunitario. En este contexto, el ente recordó su proposición de convocar una reunión consultiva entre Rusia, la Liga Árabe y países de la región interesados en la solución de la crisis en Oriente Medio para coordinar los enfoques y establecer un proceso de paz sostenible entre Palestina e Israel. El Cuarteto de Oriente Medio fue fundado en Madrid en 2002 con el fin de conseguir la paz en el conflicto árabe-israelí, o sea, la tensión política y los conflictos armados entre Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron una operación antiterrorista de gran escala en Yenín y en el campamento de refugiados homónimo entre lunes y martes. La ofensiva dejó al menos 12 muertos, entre ellos cinco menores de edad, y unos 140 heridos entre los palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la operación no fue la única, e Israel continuará "mientras haya la necesidad de erradicar el terrorismo".

