https://sputniknews.lat/20230705/moscu-critica-a-la-onu-por-no-incluir-a-kiev-en-lista-de-violadores-de-derechos-de-ninos-1141274038.html

Moscú critica a la ONU por no incluir a Kiev en lista de violadores de derechos de niños

Moscú critica a la ONU por no incluir a Kiev en lista de violadores de derechos de niños

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, tomó una decisión politizada con no haber agregado a Ucrania a la lista de los países... 05.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-05T17:37+0000

2023-07-05T17:37+0000

2023-07-05T17:37+0000

internacional

vasili nebenzia

onu

rusia

ucrania

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/0d/1131467191_18:192:1834:1214_1920x0_80_0_0_d57a978c61ee238bb7eef4a7705d17d8.jpg

"Es obvio que el secretario general tomó una decisión politizada. Es cierto que se necesita cierto valor para expresar acusaciones contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es difícil contrarrestar la presión occidental abierta, el secretario general no encontró esta valentía en sí mismo", dijo Nebenzia en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el embajador señaló que el tema de defensa de los menores "fue elegido cínicamente para una sucia campaña de información con el objetivo de difamar" a Rusia. Según Nebenzia, a esta campaña contribuyó la Corte Penal Internacional (CPI), y ahora también el propio Guterres. Asimismo, el diplomático planteó la pregunta de si los menores de Donbás y de las provincias de Jersón, Zaporozhie, Bélgorod, Briansk y Kursk acaso no merecen defensa. La semana pasada, Guterres publicó un informe anual en el que incluyó a Rusia en la lista de violadores de los derechos infantiles, atribuyéndole 136 muertes. Si bien la ONU responsabilizó a Ucrania de la muerte de 80 niños, no incluyó a ese país en su listado. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vasili nebenzia, onu, rusia, ucrania, 🌍 europa