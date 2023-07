https://sputniknews.lat/20230705/protestas-en-tel-aviv-luego-de-que-un-jefe-policial-renunciara-alegando-presion-politica--video-1141278678.html

Protestas en Tel Aviv luego de que un jefe policial renunciara alegando presión política | Video

Protestas en Tel Aviv luego de que un jefe policial renunciara alegando presión política | Video

Cientos de manifestantes israelíes han salido este 5 de julio a las calles de Tel Aviv, bloqueando la autopista principal y los cruces del centro de la ciudad... 05.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-05T21:08+0000

2023-07-05T21:08+0000

2023-07-05T21:13+0000

internacional

sociedad

seguridad

El comandante de la policía de Tel Aviv declaró que dejaba el cuerpo, alegando la intervención política de miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, que, según él, querían que se empleara una fuerza excesiva contra los manifestantes antigubernamentales.El comandante del distrito de Tel Aviv, Eshed, no especificó si fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien había exigido medidas severas contra los manifestantes que bloqueaban carreteras y autopistas en manifestaciones sin precedentes contra la polémica iniciativa del Gobierno de revisar el sistema judicial.Poco después del anuncio de Eshed, cientos de manifestantes con banderas israelíes y al grito de "democracia" marcharon por Tel Aviv. Algunos bloquearon una autopista principal, encendieron hogueras y se enfrentaron a la policía. En una declaración televisada, Eshed dijo que no podía estar a la altura de las expectativas de lo que denominó "el escalafón ministerial", que según él se había saltado todas las normas y había interferido descaradamente en la toma de decisiones profesionales."Podría haber cumplido fácilmente estas expectativas utilizando una fuerza desmedida que habría llenado la sala de urgencias de Ichilov (hospital de Tel Aviv) al final de cada protesta", dijo Eshed. "Por primera vez en tres décadas de servicio me encontré con una realidad absurda en la que garantizar la calma y el orden no era lo que se exigía de mí, sino precisamente lo contrario", afirmó.

sociedad, seguridad