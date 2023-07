https://sputniknews.lat/20230706/eeuu-no-busca-negociar-en-ucrania-nuestro-objetivo-principal-es-seguir-suministrando-armas--1141307855.html

EEUU no busca negociar en Ucrania: "Nuestro objetivo principal es seguir suministrando armas"

EEUU no busca negociar en Ucrania: "Nuestro objetivo principal es seguir suministrando armas"

Washington no tiene entre sus prioridades una negociación para solucionar el conflicto en Ucrania escuchando a todas las partes, ya que su principal prioridad... 06.07.2023, Sputnik Mundo

A días de que se realice en Vilna la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y se discuta el apoyo militar a Kiev, Estados Unidos tiene claro que no cambiará su política exterior con respecto a Ucrania. "Nuestro enfoque es continuar ayudando a Ucrania a tener éxito en el campo de batalla para que pueda negociar desde una posición de máxima fuerza, en sus propios términos y no en los de nadie más", dijo el funcionario estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca también reafirmó que su país sigue analizando el envío de bombas de racimo al Ejército ucraniano, algo que podría contribuir notablemente a una escalada de las tensiones, según ha denunciado Moscú. "El jefe [del Estado Mayor Conjunto Mark] Milley indicó que está bajo consideración activa. No tengo ningún anuncio que hacer en este momento", comentó Bates. El 1 de julio, el general Milley reconoció que sí existe una posibilidad de que ese armamento, prohibido en un centenar de naciones por su alta letalidad, sea suministrado a Kiev, cuyas Fuerzas Armadas ya lo ha utilizado anteriormente en el conflicto que mantiene con Rusia, de acuerdo con las autoridades del país euroasiático.

