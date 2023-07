https://sputniknews.lat/20230706/en-el-reino-unido-quieren-mantener-en-anonimato-a-los-acusados-de-crimenes-de-guerra-en-afganistan-1141287094.html

En el Reino Unido quieren "mantener en anonimato" a los acusados de crímenes de guerra en Afganistán

El diario británico 'The Times' dio a conocer que el Ministerio de Defensa del Reino Unido supuestamente quiere que las fuerzas especiales británicas al centro... 06.07.2023, Sputnik Mundo

El 15 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) inició una investigación sobre las denuncias de "irregularidades" cometidas por las Fuerzas Armadas británicas en Afganistán entre mediados de 2010 y mediados de 2013.Las acusaciones por crímenes de guerra, que el Ministerio categorizó de "irregularidades", corresponden a las operaciones de detención deliberada en Afganistán, informaron desde la dependencia. En tanto, los familiares de las víctimas aseguran que durante la invasión del país islámico hubo al menos 30 incidentes sospechosos que resultaron en la muerte de más de 80 personas.Pero, a pesar de que el ministro de Defensa Ben Wallace se comprometió a suspender la política del Gobierno de su país de no confirmar ni negar las operaciones de las fuerzas especiales para ayudar en el trabajo de investigación, The Times asegura que el funcionario está tratando de evitar que se publiquen las identidades de las tropas del Servicio Aéreo Especial (SAS) y el Servicio Especial de Embarcaciones (SBS), además de exigir que se proporcionen a puerta cerrada las pruebas para la investigación. Asimismo, informó que durante el primer día de las audiencias preliminares, el juez lord Haddon-Cave, presidente de la investigación, aseguró que la indagatoria debería escucharse en público "tanto como sea posible". Sin embargo, precisó que esto debe equilibrarse con las consideraciones de seguridad nacional. Mientras que, en representación del Ministerio de Defensa, Brian Altman KC señaló que revelar las identidades de los involucrados socavaría el trabajo de las fuerzas especiales, podría terminar con las carreras de algunas tropas y hasta ponerlas en "grave riesgo". "Pero los informes de Leigh Day, la firma que representa a nueve familias afganas en duelo, muestran que los miembros de las fuerzas especiales han hablado regularmente en público sobre su trabajo, incluso en YouTube y en sus perfiles de LinkedIn", apunta The Times. En julio de 2022, una investigación de la cadena BBC reveló que agentes del Servicio Aéreo Especial (SAS), el grupo de élite del Ejército británico, asesinaron a detenidos y hombres desarmados "en circunstancias sospechosas" durante su participación en la ocupación del país de Medio Oriente.De acuerdo con el reporte del medio británico, 54 personas habrían sido asesinadas a lo largo de un periodo de 6 meses, en el marco de las misiones denominadas "mata o captura". Además, el exjefe de las fuerzas especiales no habría investigado los asesinatos."Las personas que sirvieron en esa unidad dijeron a la BBC que vieron a sus colegas matar a personas desarmadas durante redadas nocturnas y también cómo les colocaban rifles AK-47 para justificar su asesinato como enfrentamientos", reveló el medio.

