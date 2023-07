https://sputniknews.lat/20230706/gazprom-considera-inutil-el-arbitraje-con-la-gasistica-ucraniana-naftogaz-1141296202.html

Gazprom considera inútil el arbitraje con la gasística ucraniana Naftogaz

Gazprom considera inútil el arbitraje con la gasística ucraniana Naftogaz

MOSCÚ (Sputnik) — El gigante energético ruso Gazprom cree que los procedimientos arbitrales con la gasística ucraniana Naftogaz y la participación en el... 06.07.2023, Sputnik Mundo

Argumentó que en el contexto de las sanciones contra Rusia y "una ola de rusofobia que se ha extendido por Europa", Gazprom "perdió su derecho fundamental a la protección" y no puede contar con un juicio justo e imparcial de la disputa en Suiza, que se sumó a las sanciones antirrusas.El jefe de la compañía recordó que Naftogaz se niega a recibir el gas ruso, pero exige un pago por su tránsito. En este contexto, Miller no descartó la imposición de sanciones contra la empresa ucraniana si continúa incumpliendo sus obligaciones contractuales."Naftogaz ya presentó una demanda multimillonaria contra Rusia en los tribunales de EEUU, si continúan tales acciones injustas de Naftogaz, no se puede descartar que esto pueda conducir a la imposición de sanciones por parte de Rusia", advirtió.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se abstuvo de comentar la posibilidad de cortar el suministro de gas a Europa o de conectar otros gasoductos para bombearlo allí.Desde mayo de 2022 Ucrania ha restringido el tránsito de gas ruso a través de la estación de Sojránovka, alegando que está bajo el control de las fuerzas rusas (en el territorio de la república popular de Lugansk que incorporó a Rusia tras referendo en septiembre de 2022).Por lo tanto, solamente una entrada, la estación de medición de gas de Sudzha, permanece disponible para el tránsito de gas a Europa. A su vez, Gazprom declaró que es imposible trasladar todos los suministros a Sudzha desde el punto de vista tecnológico, y que la empresa cumple con todas sus obligaciones ante los consumidores europeos, pagando por todos los servicios de tránsito.Tras la caída de los suministros, Naftogaz presentó una solicitud de arbitraje contra Gazprom en la Corte Internacional de Arbitraje, exigiendo el pago de los servicios no prestados en virtud del contrato de tránsito de gas de 30 de diciembre de 2019.

