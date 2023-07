https://sputniknews.lat/20230706/una-encuesta-muestra-cuantos-estadounidenses-creen-que-biden-esta-involucrado-en-negocios-de-su-1141304404.html

Una encuesta muestra cuántos estadounidenses creen que Biden está involucrado en negocios de su hijo

WASHINGTON (Sputnik) — La mayoría de los posibles votantes en EEUU cree que el presidente Joe Biden estuvo involucrado en los negocios internacionales de su... 06.07.2023, Sputnik Mundo

El 58% de los potenciales votantes estadounidenses cree que es probable que el presidente, Joe Biden, estuviera implicado en los negocios de su hijo Hunter en el extranjero, incluido un 44% que cree que es muy probable que lo estuviera. Por otro lado, el 33% afirma que no es probable que Biden estuviera implicado en los negocios de su hijo, de los cuales el 19% cree que no es en absoluto probable. El resto de los encuestados dijeron no estar seguros.La encuesta se produce en medio de una investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU sobre presuntos actos delictivos cometidos por la familia Biden, incluida corrupción y tráfico de influencias. A principios de este mes, el presidente del panel, James Comer, caracterizó las supuestas acciones como "crimen organizado". La investigación del comité se basa parcialmente en las acusaciones de un informante confidencial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien alega que Joe y Hunter Biden recibieron millones de dólares de una empresa de energía ucraniana. Los legisladores también investigan acuerdos vinculados a China. El presidente niega haber hablado alguna vez con su hijo sobre sus negocios, contradiciendo el testimonio de un denunciante del IRS (siglas en inglés de Servicio de Rentas Internas) involucrado en asuntos relacionados con Hunter Biden. La encuesta entrevistó a 1.054 posibles votantes estadounidenses los días 28 y 29 de junio y el 2 de julio, y tiene un margen de error de más o menos tres puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

