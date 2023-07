https://sputniknews.lat/20230706/zelenski-busca-justificar-la-falta-de-resultados-en-su-contraofensiva-culpando-a-occidente-1141292038.html

Zelenski busca "justificar la falta de resultados" en su contraofensiva culpando a Occidente

06.07.2023

"Agradezco a Estados Unidos como líder el apoyo que estamos recibiendo (…) Pero les dije, al igual que a los líderes europeos, que queríamos lanzar antes nuestra contraofensiva. Todos comprendieron que si se desplegaba más tarde, la mayor parte de nuestro territorio estaría minado", declaró en una entrevista con CNN.Zelenski atribuyó la ralentización de la contraofensiva a "dificultades en el campo de batalla".En este contexto, el politólogo y profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú Oleg Makarenko afirmó que estas palabras del mandatario ucraniano solo justifican la falta de resultados del contrataque de Kiev."Zelenski está dando excusas y reproches a la vez. Necesitaba que los estadounidenses y los europeos tomaran decisiones con rapidez. Pero había logística y coordinación, y también la necesidad de formar a personal cualificado de las FFAA ucranianas para manejar equipos extranjeros. De hecho, el contrataque no podría haber comenzado antes. Así que esta declaración no es más que un conjunto de palabras para justificar la falta de resultados antes de la cumbre de la OTAN", declaró Makarenko.Zelenski está "dispuesto a todo" después de que su contrataque "no lograra resultados"Bajo el pretexto del "fracaso de la contraofensiva", el mandatario ucraniano "está dispuesto a emprender una misión desesperada" para atacar la central nuclear de Zaporozhie debido al fracaso de la contraofensiva de Kiev, comenta el exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Phil Giraldi al canal de YouTube Judging Freedom.En opinión de Giraldi, Zelenski "desea desesperadamente la implicación directa de la OTAN" en el conflicto y para ello "está dispuesto a todo", incluso a un ataque contra una instalación nuclear. El exoficial cree que, en tal caso, el presidente ucraniano podría ser eliminado para evitar una catástrofe nuclear.Las autoridades de Ucrania han promocionado su "contraofensiva" desde fines de 2022. Primero se programó para la primavera boreal y luego se postergó para las vísperas del verano boreal. Kiev argumentó que el aplazamiento se debió a la escasez de armas, mientras presionaba a sus financistas occidentales para que suministraran armas cada vez más pesadas, incluidos tanques, drones y aviones de combate.El 4 de junio, las FFAA ucranianas lanzaron una ofensiva a gran escala en cinco sectores de la dirección sur de Donetsk y no lograron sus objetivos, destacaron desde el Ministerio de Defensa ruso. El 9 de junio el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró a los periodistas que la ofensiva ucraniana en la zona de operaciones militares especiales ya había comenzado. Al día siguiente, en respuesta a la declaración del mandatario, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apuntó que las operaciones de contraofensiva ucranianas ya estaban en marcha, pero no dio más detalles.

