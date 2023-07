https://sputniknews.lat/20230707/amlo-sobre-cancelacion-del-concierto-de-francisco-cespedes-tras-criticas-no-debe-ser-discriminado-1141332213.html

AMLO sobre cancelación del concierto de Francisco Céspedes tras críticas: "No debe ser discriminado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que no se discrimine ni se nieguen sus derechos al cantante cubano Francisco Céspedes, quien ha... 07.07.2023, Sputnik Mundo

Esto ocurre después de que el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, anunciara la cancelación de un concierto que el intérprete de Esta vida loca daría en la entidad el 7 de julio. La razón fue la crítica que el artista hizo contra López Obrador, donde le deseó la muerte."Nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente", sentenció Trejo Pureco en un mensaje emitido en las redes sociales.Sin embargo, el jefe de Estado mexicano rechazó estas actitudes contra el cantautor cubano.López Obrador también hizo referencia a los ataques que el artista hizo en su contra, pero fue enfático en que no considera que mermar el trabajo del autor de Dónde está la vida sea lo ideal. "No estoy de acuerdo con eso", subrayó.Anteriormente, el presidente mexicano había pedido que se respetara la opinión de Céspedes."Lo he dicho muchas veces: no soy partidario de la ley del talión. No, yo estoy más a favor de lo que se escribió desde antes, en el Nuevo Testamento y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices; feliz, feliz, feliz. Hay que entender esa circunstancia", expresó el 19 de junio.AntecedentesEl pasado 17 de junio, al terminar un concierto en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, Francisco Céspedes dijo que deseaba que el mandatario mexicano se muriera.Añadió que AMLO le "caía muy mal" por invitar al país al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien visitó México por última vez en febrero de este 2023, ocasión en la que el Gobierno mexicano le otorgó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca.Durante su mandato, López Obrador ha estrechado la relación bilateral con La Habana, especialmente en las áreas de cooperación comercial, científica y cultural, pero también alineándose políticamente con la Administración cubana.AMLO y Díaz-Canel no solo mantuvieron cinco encuentros cara a cara en lo que va del sexenio del mandatario mexicano, sino que López Obrador incluso decidió no acudir a la Cumbre de las Américas organizada en el 2022 por el presidente estadounidense, Joe Biden, como protesta por la exclusión del líder cubano de la reunión.

