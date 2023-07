https://sputniknews.lat/20230707/austria-se-opone-al-suministro-de-bombas-de-racimo-a-ucrania-1141334100.html

Austria se opone al suministro de bombas de racimo a Ucrania

Austria se opone al suministro de bombas de racimo a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Austria se pronuncia en contra del suministro de bombas de racimo a Ucrania porque ese tipo de munición representa un peligro a largo plazo... 07.07.2023, Sputnik Mundo

El ministro reiteró el compromiso de Austria de seguir brindando ayuda a Ucrania, pero, al mismo tiempo, señaló que Occidente debe hacerlo "correctamente", pensado en la señal que envía con sus decisiones. El secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, confirmó que la Administración Biden considera suministrar a Kiev munición de racimo. En tanto, el titular de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dejó en claro que su país tampoco considera posible el suministro de munición de racimo a Kiev.También la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, comunicó que Berlín se atiene al convenio (que prohíbe la munición de racimo) firmado en Oslo y está en contra de la entrega de bombas de racimo a Ucrania.El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que Berlín no criticará la decisión de Washington de suministrar munición de racimo a Kiev porque EEUU no llegó a firmar el convenio.A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el bloque aún no adoptó ninguna postura sobre la munición de racimo y que, en este caso, son los gobiernos de los países miembros los que toman la decisión.A su vez, el Pentágono comentó que el asunto de suministro de bombas de racimo a Ucrania sigue sobre el tapete. Según la agencia de noticias AP, la Casa Blanca podría anunciar el envío a Kiev de "miles" de bombas de racimo como parte de un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares. La munición de racimo está prohibida por un convenio internacional ratificado por 123 países, entre los cuales no están Estados Unidos ni Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Numerosos países condenaron la operación militar e intentan elevar el costo del conflicto para Moscú, enviando a Kiev armamento, instructores militares y mercenarios.Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

