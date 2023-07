https://sputniknews.lat/20230707/cae-el-gobierno-de-los-paises-bajos-el-primer-ministro-mark-rutte-presenta-su-renuncia-1141347361.html

Cae el Gobierno de los Países Bajos: el primer ministro Mark Rutte presenta su renuncia

El político centroderechista informó su decisión luego de que la coalición gobernante que lidera fracasara en la obtención de un consenso durante las consultas duraderas para acordar medidas destinadas a limitar la afluencia de migrantes solicitantes de asilo.Rutte aceptó que su Administración dimitía porque las diferencias entre los partidos sobre las medidas para frenar la migración eran "irreconciliables". El primer ministro reconoció en la conferencia que las diferencias entre los partidos de la coalición en materia de migración resultaron insalvables, reportó el portal RTL NieuwsRutte calificó de "muy lamentable que debido a esta división intermedia no podamos terminar el trabajo", de acuerdo con el portal RTL.De acuerdo con la prensa local, Rutte informará al rey este sábado sobre la falta de acuerdo entre la coalición de Gobierno formada por el Partido de la Gente para la Libertad y la Democracia (VVD, del propio Rutte), la Unión Cristiana (CU), D-66 (progresistas) y el Llamado Democrata Cristiano (CDA-EPP).Rutte dijo que los cuatro partidos llegaron conjuntamente a la conclusión de no continuar. "No era sólo la Unión Cristiana la que no quería continuar", dijo el primer ministro."Ha sido una decisión unánime que el apoyo ya no existe", precisó.Todos los implicados han hecho "todo lo posible para salvar la coalición", subrayó Rutte. "Con la mano en el corazón, hemos hecho todo lo posible". ¿Sigue queriendo seguir al frente del VVD? "Voy a pensarlo un poco más", afirmó el funcionario.Conforme a los reportes de la prensa local, el gabinete no pudo superar sus diferencias en torno a la política de asilo en el país. Esta semana, Rutte propuso un plan para limitar a 200 casos las reunificaciones de familiares directos de refugiados, algo con lo que no estuvieron de acuerdo el resto de los partidos de la coalición gobernante.En su rueda de prensa de este viernes, el primer ministro calificó la migración como un gran problema social en el que no fue posible llegar a un acuerdo.Según Rutte, los valores dividieron a los partidos.La Unión Cristiana siempre quiso que fuera posible la reagrupación familiar, dijo Rutte, mientras que el VVD y el CDA consideran que limitar la reagrupación familiar es una forma de reducir la afluencia de inmigrantes."Es lamentable que no podamos terminar el trabajo debido a esta división", dijo Rutte.

