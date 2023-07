https://sputniknews.lat/20230707/china-prohibe-importar-alimentos-de-japon-por-temor-a-agua-contaminada-de-fukushima-1141320098.html

China prohíbe importar alimentos de Japón por temor a agua contaminada de Fukushima

China prohíbe importar alimentos de Japón por temor a agua contaminada de Fukushima

PEKÍN (Sputnik) — La Administración General de Aduanas de China vetó la importación de productos desde varias regiones de Japón ante un inminente vertido de... 07.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-07T04:52+0000

2023-07-07T04:52+0000

2023-07-07T04:52+0000

internacional

fukushima

consecuencias del accidente de fukushima

japón

china

medioambiente

sociedad

administración general de aduanas de china

tepco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108905/17/1089051703_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_a89f72d17a8b241a2ceb07fab47fc02a.jpg

"Para impedir la entrada en China desde Japón de alimentos contaminados con radiación y garantizarle al consumidor nacional la seguridad de los productos importados, Aduanas prohíbe la importación de alimentos de 10 prefecturas de Japón, incluida Fukushima", publicó la autoridad en la red social WeChat. Por lo que respecta a los alimentos procedentes de otras regiones de Japón, ante todo los productos acuáticos, se reforzará el control de los documentos adjuntos y se realizará una inspección exhaustiva de todos las partidas sin excepción para verificar que no contienen sustancias radiactivas. Aduanas no especificó a partir de qué fecha entrará en vigor la prohibición. El 11 de marzo de 2011, varios reactores de la central nuclear de Fukushima, operada por la empresa TEPCO, explotaron al quedar fuera de servicio el sistema de refrigeración debido a un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami. Toneladas de agua que se usaron para enfriar los reactores se almacenan actualmente en unos 1.000 tanques gigantescos de la planta. Japón afirma que el agua vertida tendrá un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por lo tanto no supondría un peligro para la salud humana ni para el entorno. El tema de manipulación del agua contaminada se estudió desde 2013. Entre otras variantes se analizaron las de mezclarla con cemento y colocar esa mezcla bajo tierra, hermetizándola con hormigón; separar el hidrógeno mediante la electrólisis, entre otras alternativas. Finalmente, el Gobierno japonés optó por verter el agua al mar, diluyéndola previamente, con tal de que la concentración del tritio sea de 1.500 becquerelios por litro, o 40 veces más baja que la norma establecida en Japón para descargar agua al mar de las centrales atómicas en explotación, que es de 60.000 becquerelios por litro. Según datos del Ministerio de Industria japonés, la radiactividad del tritio en los 1,25 millones de toneladas de agua acumuladas en Fukushima 1 es de 860 billones de becquerelios. Antes de producirse la avería, la central vertía anualmente al mar agua con un contenido de tritio de 2,2 billones de becquerelios.

https://sputniknews.lat/20220912/rusia-pide-responsabilidad-a-japon-sobre-descarga-de-agua-de-fukushima-1130368884.html

japón

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fukushima, consecuencias del accidente de fukushima, japón, china, medioambiente, sociedad, administración general de aduanas de china, tepco