El jefe de la ONU acusa a Israel de haber ejercido "la peor violencia" en la Franja de Gaza

El jefe de la ONU acusa a Israel de haber ejercido "la peor violencia" en la Franja de Gaza

07.07.2023

En conferencia de prensa desde la sede del organismo internacional, en Nueva York, Guterres se dijo "profundamente" preocupado por las operaciones que las Fuerzas Armadas de Israel han realizado en la Franja de Gaza y condenó "todos los actos de violencia contra los civiles".En este sentido, consideró que los ataques perpetrados en los últimos días han sido los peores en mucho tiempo. El jefe de la ONU llamó a Tel Aviv a respetar las obligaciones que tiene ante el derecho internacional y a moderar el uso de la fuerza, ya que, entre otras cosas, "el uso de ataques aéreos es inconsistente con la conducta de las operaciones de las fuerzas de seguridad".Según datos de la ONU, durante los recientes operativos realizados por Israel en territorio palestino, perdieron la vida al menos 12 civiles, de los cuales tres se presume son menores de edad.La violencia no ha frenado desde el pasado 19 de junio cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (DFI, por sus siglas en inglés) iniciaron una serie de operativos en Yenín, mismos que han dejado decenas de heridos.Según la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, durante la incursión israelí en Yenín se cometieron crímenes de guerra, una afirmación que Antonio Guterres no quiso asegurar ni desmentir.El pasado 27 de junio, el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, declaró en una reunión ante el Consejo de Seguridad que estaba preocupado por la "implacable expansión" de Israel en asentamientos palestinos en Cisjordania."La profundización de la ocupación, la expansión de los asentamientos, los altos niveles de violencia contra los civiles, incluidos los actos de terror y, lo que es más importante, la ausencia de un horizonte político está erosionando rápidamente la esperanza entre palestinos e israelíes, y en particular entre los jóvenes, de que una resolución del conflicto sea alcanzable", declaró Wennesland.El 4 de julio el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el fin de la operación militar antiterrorista de gran escala en Yenín y en el campamento de refugiados homónimo, cuyo inicio fue declarado en la noche del lunes al martes.En el primer día de la operación se lanzaron ataques aéreos contra la infraestructura paramilitar palestina. Según el Ministerio de Sanidad palestino, la ofensiva dejó una decena de muertos y más de 100 heridos entre los palestinos.El primer ministro israelí calificó Yenín como un "refugio de terroristas" y declaró que la operación antiterrorista continuará en esa ciudad hasta alcanzar los objetivos planteados.

