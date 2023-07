https://sputniknews.lat/20230707/el-secuestro-de-una-militar-colombiana-debe-solucionarse-si-se-quiere-lograr-la-paz-total-de-petro-1141317117.html

El secuestro de una militar colombiana debe solucionarse si se quiere lograr la Paz Total de Petro

El secuestro de una militar colombiana debe solucionarse si se quiere lograr la Paz Total de Petro

Antes de comenzar el cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano, el Ejército Nacional acusó a la guerrilla de haber... 07.07.2023

El pasado 3 de julio, el Frente Domingo Laín del ELN de Colombia habría secuestrado a la sargento segundo del Ejército de Colombia Ghislaine Karina Ramírez y a sus dos hijos, menores de edad, en el departamento de Arauca (este).Asimismo, el 4 de julio tres policías fueron ultimados en la región del Catatumbo (noreste), departamento de Norte de Santander, en el contexto del 59° aniversario de la fundación del grupo insurgente.Ambos acontecimientos sucedieron horas antes de que el ELN anunciara el cese al fuego temporal contra las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, en sintonía con lo acordado entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla, el 9 de junio pasado, en el marco de las negociaciones de paz que las partes sostuvieron en Cuba.Esta etapa corresponde al proceso de alistamiento, instancia previa al cese al fuego bilateral que comenzará el 3 de agosto.En conversación con Sputnik, el politólogo y académico colombiano Carlos Medina sostuvo que los actos mencionados son desafortunados, "en razón de que estaban ad portas de iniciar la segunda etapa del establecimiento del cese al fuego bilateral, en el que se paran los disparos entre el Ejército Nacional de la República de Colombia y el ELN".Sobre el secuestro de la oficial, Medina expresó su deseo de que la situación "tenga un trámite humanitario lo más pronto posible y pueda superarse este impasse que ha generado una situación desafortunada frente a la opinión pública".El académico colombiano destacó que "muchos sectores de la oposición al Gobierno, y particularmente de los opositores a los diálogos de paz con el ELN, consideran que este tipo de hechos no muestran voluntad por parte de esta organización"."Lo importante ahora es tratar que las comisiones humanitarias que existen en el departamento y que se pueden mover desde el país, junto a los apoyos internacionales, puedan generar la liberación de estas tres personas", insistió.El politólogo pronosticó que los diálogos de paz "van a continuar", aunque "en medio de un territorio de incertidumbres mayores". Por ello, indicó el académico, en un "escenario de fuegos multilaterales" donde se mueven "distintos actores armados", será de suma importancia el rol en la articulación de la paz que puedan detentar "la Conferencia Episcopal, la comunidad internacional y fundamentalmente las organizaciones sociales en los respectivos territorios donde hace presencia el ELN", para que no se presenten incidentes entre las Fuerzas Militares y la guerrilla.De acuerdo con la interpretación histórica del conflicto y su demanda de cierre, "el ELN no ha resuelto un problema que es muy importante", destacó Medina. "No se trata solamente de un cese bilateral al fuego (...) sino que adicionalmente se trata de un cese a las hostilidades". Esto, señaló el analista, implica "parar las acciones que emprende el ELN en los territorios, como por ejemplo el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de niños, entre otras acciones".Estos aspectos, según Medina, es necesario "definirlos en la mesa de conversaciones para que se marquen pautas claras y se definan protocolos" que resuelvan en profundidad este tipo de situaciones.Para el politólogo es fundamental, en primera instancia y de la mayor urgencia, "la liberación de esta oficial de las fuerzas militares, de sus dos hijos y que se proceda también a liberar a otros secuestrados que tiene el ELN, para que se ambiente de la mejor manera posible el proceso de conversaciones que se viene desarrollando con esta organización", consideró.Esta urgencia apunta a la proximidad del cese bilateral al fuego pactado entre el Gobierno y la guerrilla. Dicho evento, que comenzará el 3 de agosto "es la puerta de entrada al segundo punto de las conversaciones, que es la participación de la sociedad civil", apuntó el analista colombiano."Ese proceso de participación en los territorios para la elaboración democrática de agendas de transformación requiere de las mayores posibilidades de seguridad, para que la población se pueda expresar con toda libertad en el marco del concepto de Paz total", concluyó Medina.

