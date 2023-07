https://sputniknews.lat/20230707/kiev-lucha-contra-dios-organizando-la-persecucion-de-la-iglesia-ortodoxa-canonica-ucraniana-1141295024.html

Kiev "lucha contra Dios", organizando la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana

Kiev "lucha contra Dios", organizando la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana

Las autoridades ucranianas organizaron durante el último año la más vasta campaña de persecuciones en la historia contemporánea a la Iglesia ortodoxa ucraniana... 07.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-07T13:01+0000

2023-07-07T13:01+0000

2023-07-07T13:01+0000

internacional

💬 entrevistas

ucrania

religión

iglesia ortodoxa ucraniana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/06/1141293600_66:144:1152:755_1920x0_80_0_0_d992ae8aab53fbe46d657fb280904ef0.jpg

De acuerdo con los datos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), desde 2022 se han abierto 61 causas penales contra clérigos, las fuerzas de seguridad llevan a cabo "medidas de contrainteligencia": registros de obispos y sacerdotes, en iglesias y monasterios, en busca de pruebas de "actividades antiucranianas".En una entrevista con Sputnik, un destacado representante de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica, el obispo retirado Guedeón contó lo que le está ocurriendo ahora en Ucrania, las persecuciones de los sacerdotes y por qué Kiev lucha contra Dios.— Usted declaró ante la ONU en mayo pasado, ¿cree que su presentación logró sus objetivos? En caso negativo, ¿qué impide a los representantes de los países en la ONU enterarse de lo que ocurre con la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica?— Sí, mi discurso fue sobre el hecho de que ahora en Ucrania se pisotea la ortodoxia, ¡se pisotean todos los derechos humanos imaginables e inimaginables! Tenemos todas las pruebas de cómo bailaban en los templos, intimidando a las personas. Hay que entender que la ONU es una organización pública y eso no significa que si alguien allí toma una decisión, todo se detendrá mañana. Por lo tanto, no se puede decir que mi declaración lograra sus objetivos. — ¿Cree que los obispos ucranianos se sienten amenazados por la Iglesia ortodoxa de Ucrania? — Por supuesto que sí. Todos mis amigos y conocidos con los que hablo se sienten amenazados porque les están arrebatando sus iglesias. ¿Y qué puede ser una amenaza mayor cuando vienen y te quitan lo que pertenece a la iglesia de Cristo? Y se lo quitan no para nadie, sino para nada. Nadie va allí, ni siquiera tienen feligreses.— De acuerdo con sus datos, ¿cuántos clérigos de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica están ahora reprimidos o encarcelados?— No llevo estadísticas, pero no excluyo que haya un gran número de ellos, probablemente varios centenares. Al mismo tiempo, si hablamos del episcopado, debemos comprender que hay, a mi pesar, quienes apoyan al régimen de Kiev. Y no solo rezando —todo el mundo debería rezar por el país, por el Ejército, y Dios lo solucionará—, sino ayudando. Hay quienes simplemente callan, porque no tienen salida. Porque tienen templos, personas, niños, escuelas. ¿Te imaginas la responsabilidad que tienen? Dice algo, y mañana viene el Servicio de Seguridad de Ucrania y se lo lleva todo, e incluso puede que le quiten la vida.Conozco a un sacerdote en Donbás a quien, cuando el Ejército ruso se retiró y llegaron los fascistas, ni siquiera se les puede llamar ucranianos, ¡le hicieron cavar su propia tumba con una cuchara! Y mataban a los sacerdotes, los torturaban y maltrataban. Y todos estos crímenes inhumanos contaban con la aprobación de las autoridades de Kiev, y algunos a instancias suyas. Hoy la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica es una Iglesia mártir.Sin embargo, el mismo exmandatario de Ucrania, Víktor Yúschenko, cuando murió su madre, me pidió que le hiciera un funeral porque entendía que la Iglesia ortodoxa rusa es real, pero seguía apoyando públicamente a los disidentes.— En su opinión, ¿pretenden las autoridades de Kiev transferir el Monasterio de las Cuevas de Kiev a la Iglesia ortodoxa de Ucrania? ¿O su tarea es simplemente expulsar a la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica del monasterio? — No, su tarea es específicamente transferirlo a la Iglesia ortodoxa de Ucrania. Al fin y al cabo, necesitan algún tipo de Iglesia. No pueden posicionarse como luchadores contra Dios o como ateos, aunque realmente lo son, pero no pueden decirlo abiertamente, lo hacen a través de la Iglesia ortodoxa de Ucrania. ¡Mira quién saca hoy las cosas santas! Si quieren tener la Iglesia ortodoxa de Ucrania, necesitan las cosas santas de todos modos. Entonces, ¿por qué se llevan los iconos al extranjero? ¿No es una lucha contra la fe?— Hablando del traslado de reliquias de santos del Monasterio de las Cuevas de Kiev a países occidentales, ¿cómo puede comentar lo que está ocurriendo?— Lo que hacen las autoridades de Kiev es una blasfemia. Ni siquiera a los fascistas y al régimen soviético se les ocurrió llevarse las reliquias o los iconos al extranjero. Es una traición a la Rus de Kiev, a la historia, a toda la humanidad, porque también son nuestras reliquias, de toda la tierra rusa. Y la Unión Europea no tiene derecho a recibirlas: existe la convención internacional de la Unesco que indica que está prohibido sacar las piezas de los museos. Y si mañana viene otro Gobierno exigiendo su devolución, se negarán a devolverlas. ¿Qué pasará entonces? ¿Tendremos que hacer una marcha?

https://sputniknews.lat/20230401/el-asesor-presidencial-de-ucrania-defiende-una-limpieza-fisica-de-la-iglesia-ortodoxa-canonica-1137609157.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 entrevistas, ucrania, religión, iglesia ortodoxa ucraniana