https://sputniknews.lat/20230707/paro-de-transporte-masivo-en-argentina-hace-tres-meses-que-no-cobramos-los-sueldos-actualizados-1141350057.html

Paro de transporte masivo en Argentina: “Hace tres meses que no cobramos los sueldos actualizados”

Un paro de transporte dejó a casi cuatro millones de usuarios sin movilidad. Esto desnudó los problemas salariales de los conductores y las fallas en el sistema de subsidios al transporte del Gobierno nacional. En otro orden, Mark Zuckerberg lanzó una nueva red social para aumentar su dominio en el mercado de Internet.

2023-07-07T22:04+0000

argentina

huelga

salarios

transporte público

transporte

mark zuckerberg

redes sociales

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/07/1141350139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7e24eb5efeb305df91589687d3871a6.png

El sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevó adelante un paro de transporte en el país en reclamo de aumentos salariales que dejó a la Ciudad de Buenos Aires, sus alrededores y varias localidades del país sin colectivos,.Durante el día hubo negociaciones y acusaciones cruzadas entre el Gobierno, los dueños de las empresas y los sindicatos, mientras los pasajeros sufrían las consecuencias de no poder trasladarse al trabajo o a sus casas."La base trabajadora no tuvo más opción que parar. Estamos peleando por nuestro salario. No tomamos de rehén a la gente, pero no podemos más. El Gobierno y los empresarios nos tienen de rehenes a nosotros. Los trabajadores tenemos buena fe”, subrayó.A partir del conflicto por los bajos salarios en Argentina, conversamos con Jesús Escobar, precandidato a presidente de Libres del Sur. “Muchos teníamos expectativas con el Frente de Todos y fue una gran decepción”, dijo, considerando que son más serviciales a EEUU “que Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich [líderes de la oposición] juntos”.Escobar prometió terminar con "la vieja política" y encarnar "una nueva representación del campo popular”, con medidas como la “nacionalización de los recursos naturales”, que implique un aumento de regalías a las provincias productoras y una industrialización en origen.Zuckerberg busca destronar TwitterMeta, la empresa de Mark Zuckerberg cuya franquicia principal es Facebook (red social prohibida en Rusia) lanzó una nueva red social, Threads, para desbancar a Twitter, ahora comandada por el magnate Elon Musk, quien está aplicando cambios a la plataforma que generan descontento en los usuarios.El periodista especializado en tecnología, Gustavo Talaván auguró la posibilidad de que Threads destrone a la red del pajarito. "Es muy seria la contienda. Ya ahora, está rondando los 80 millones de usuarios y, si sigue heredando los de Instagram, va a superar los 250 millones de cuentas de Twitter. La interfaz es muy similar, aunque no permite mensajes directos".

argentina

argentina, paro,