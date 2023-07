https://sputniknews.lat/20230707/varios-muertos-y-decenas-de-heridos-por-un-incendio-en-residencia-de-mayores-de-milan--video-1141320568.html

Varios muertos y decenas de heridos por un incendio en una residencia de mayores de Milán | Video

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos seis personas murieron y más de 80 resultaron heridas en un incendio que ocurrió en la noche del 6 al 7 de julio en una residencia... 07.07.2023, Sputnik Mundo

Según la información preliminar, dos víctimas del incendio que se desató hacia la 1:30 hora local (GMT+2) en la residencia de ancianos Casa per coniugi fallecieron a causa de las llamas, mientras que las otras cuatro murieron tras inhalar el humo que se extendió por el primer piso de la estructura y luego invadió también el segundo. Al menos 81 personas más resultaron heridas en el siniestro; la cifra incluye a dos heridos críticos, 14 graves y 65 menos graves.Por el momento se desconocen las causas del incendio, pero los bomberos no descartan que haya sido intencionado.La residencia Casa per coniugi, gestionada por la cooperativa Proges, acoge a personas mayores que no son autosuficientes pero no necesitan servicios hospitalarios. Se encuentra en la zona sur de Milán, en un edificio de tres pisos construido en 1920, se utiliza como casa de reposo en 1955 y tiene 210 camas.

