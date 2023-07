https://sputniknews.lat/20230708/adios-al-uribismo-en-colombia-el-declive-del-centro-democratico-partido-opositor-a-petro-1141352563.html

¿Adiós al uribismo en Colombia?: el declive del partido opositor a Gustavo Petro

La Fiscalía colombiana investiga el financiamiento ilícito de la campaña del excandidato por el uribismo Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014. El... 08.07.2023, Sputnik Mundo

Los ojos del quehacer político colombiano están puestos en la investigación judicial iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación para establecer los nexos denunciados entre la candidatura presidencial de 2014 de Óscar Iván Zuluaga y la compañía Odebrecht. La constructora brasileña estuvo en el centro de una red de corrupción en varios países de América Latina, mediante el pago de sobornos y coimas a políticos y funcionarios para obtener beneficios en la concesión de obras públicas.Zuluaga fue derrotado en el balotaje electoral de 2014 ante el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y presentó su renuncia a las filas del Centro Democrático, tras el inicio de la investigación por el supuesto financiamiento ilícito de su campaña."Hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2014, 2018 y la actual de 2022", señaló el Centro Democrático en un comunicado el 6 de julio. El mensaje no habría sido recibido de la mejor manera por el expresidente del uribismo Iván Duque (2018-2022), luego de que se pusiera en tela de juicio el financiamiento de su campaña electoral de 2018.Luigi Echeverry, jefe de campaña de Duque, afirmó a Caracol Radio que la solicitud de Centro Democrático para investigar la financiación de la campaña de 2018 era una "irresponsabilidad" que seguramente había sido redactada por alguien "completamente bruto".Luego, el partido uribista publicó un comunicado con la aclaración: "La campaña del presidente Iván Duque 2018 y el partido Centro Democrático han sido severamente escrutados y validados en su transparencia", evidenciando la crisis al interior del conglomerado derechista.En conversación con Sputnik, el politólogo y comunicador social colombiano Felipe Mendoza sostuvo que el Centro Democrático "está pasando por una de los estadios naturales que hacen parte de la evolución del ciclo de vida de los partidos políticos que han pasado por el poder y que tienen un desgaste natural en el proceso de la consolidación política en el escenario colombiano".El desgaste, según Mendoza, "se ve reflejado en que no pudieron sacar un candidato del partido a la presidencia en las últimas elecciones", motivo por el cual "les tocó unir sus banderas con la candidatura de Federico Gutiérrez [candidato de la Coalición Equipo por Colombia] inicialmente y después muy tímidamente apoyaron la candidatura de Rodolfo Hernández —candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción—, [en la segunda vuelta electoral]", durante las últimas elecciones presidenciales, destacó.Mendoza acusó que Centro Democrático no ha logrado posicionarse como el referente de la oposición que se esperaba durante los 11 meses que lleva instalada la administración del presidente Gustavo Petro. Esto lleva al partido a replantear el proyecto uribista de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026, según el experto."Cuando uno creería que Centro Democrático podría ser la cabeza de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, sorprendentemente nos hemos dado cuenta que no ha sido así y que sus líderes más fuertes, como los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia no han logrado consolidarse como la cabeza de la oposición", evaluó Mendoza.De acuerdo con el politólogo, la acusación a Zuluaga y a su hijo de haber recibido dinero por parte de Odebrecht para la campaña 2014 "surge como un golpe muy fuerte" para el Centro Democrático."Eso hace que inmediatamente se genere un sismo interno bastante grande dentro del partido, que ponga a redefinir las banderas a nivel nacional", consideró el comunicador social.En Colombia, "tenemos el récord, que es una vergüenza para la democracia latinoamericana, de que en su momento más del 35% del Congreso colombiano fue cooptado por los paramilitares. Pero hoy Centro Democrático es una derecha enmarcada no tanto en actividades político-militares sino en mantener el statu quo que les permita mantener posiciones de privilegio a ciertos actores al interior del sistema de producción colombiano", concluyó Mendoza.

