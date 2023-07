https://sputniknews.lat/20230708/china-eeuu-debe-crear-condiciones-para-combatir-las-drogas-en-lugar-de-sancionar--1141360617.html

China: EEUU debe crear "condiciones" para combatir las drogas en lugar de sancionar

China: EEUU debe crear "condiciones" para combatir las drogas en lugar de sancionar

El Gobierno chino rechazó las nuevas presiones de Washington en su contra para reforzar el combate al tráfico ilegal de fentanilo, un opioide sintético que... 08.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-08T04:58+0000

2023-07-08T04:58+0000

2023-07-08T04:58+0000

internacional

política

joe biden

china

eeuu

pekín

departamento de justicia de eeuu

onu

drogas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/09/1134493261_0:21:1000:584_1920x0_80_0_0_c94e913c07b172b706181bc3d6ca656e.jpg

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó que su país se opone "firmemente" a desprestigiar y atacar a otras naciones o a imponer sanciones unilaterales a otros Estados en nombre de la lucha contra los estupefacientes.Por ello, Pekín pidió a la Casa Blanca trabajar para la formación de un esquema de condiciones que permita la cooperación internacional en la lucha contra las drogas. En días pasados, la Administración Biden pidió a China que haga más para combatir la propagación de drogas sintéticas ilícitas. Además, afirmó que no ha visto ninguna señal de que Pekín planee unirse a una coalición de unos 84 países que trabajarán para interrumpir la propagación del fentanilo y otras drogas.En los últimos meses se ha incrementado la tensión entre Washington y Pekín por el combate al fentanilo que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se fabrica en laboratorios clandestinos en México con base en precursores químicos enviados desde la nación asiática.La detención a finales de junio de dos ciudadanos chinos y la presentación de cargos contra otros seis y cuatro empresas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo los cargos de tráfico de drogas, agudizó el enfrentamiento entre los dos Gobiernos.El pasado 29 de junio, China emitió una declaración en la que defendió su política de cooperación antinarcóticos con otros países y con las Naciones Unidas."Con un sentido humanitario, China catalogó y puso bajo control e inspección toda la clase de sustancias relacionadas con el fentanilo, lo que ha jugado un papel importante en la prevención de la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido del fentanilo", señaló el Gobierno chino en un posicionamiento divulgado por el Ministerio de Exteriores."Lo que Estados Unidos ha venido haciendo hasta ahora para abordar su preocupación por el problema de las drogas, ya sean tácticas de presión, coacción o algún tipo de operaciones ilegales, consiste esencialmente en buscar aplicación externa para curar enfermedades internas. Esto no funcionará y no beneficia a nadie", afirmó Pekín. El país gobernado por Xi Jinping también señaló que, si Estados Unidos realmente quiere resolver su problema doméstico de las drogas, debe respetar los hechos, reflexionar sobre sí mismo, corregir sus errores y dejar de culpar a otros."Estados Unidos debe levantar inmediatamente todas las sanciones a las instituciones policiales antinarcóticos chinas, dejar de ofrecer recompensas para cazar a empresas o ciudadanos chinos, poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a los ciudadanos chinos bajo arresto ilegal", exigió el Gobierno chino.

https://sputniknews.lat/20230625/pekin-eeuu-usa-crisis-de-fentanilo-como-pretexto-para-sancionar-a-china-1140928887.html

https://sputniknews.lat/20230624/eeuu-acusa-a-cuatro-empresas-chinas-de-delitos-relacionados-con-el-fentanilo-1140905081.html

china

eeuu

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, china, eeuu, pekín, departamento de justicia de eeuu, onu, drogas