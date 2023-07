https://sputniknews.lat/20230708/espana-esta-en-contra-del-envio-de-bombas-de-racimo-a-ucrania-1141366609.html

España está en contra del envío de bombas de racimo a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, censuró la decisión de Estados Unidos de suministrar bombas de racimo a Ucrania. La... 08.07.2023, Sputnik Mundo

La titular aseguró que "no es una decisión de la OTAN" y las bombas de racimo no se utilizan para la "legítima defensa" de un país."España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas y bombas no se pueden entregar en ningún caso", resaltó.El 7 de julio Washington anunció que suministrará en breve a Kiev un gran paquete de ayuda militar que incluye miles de bombas de racimo, que son explosivos controvertidos desde hace décadas por sus daños colaterales en civiles.Las bombas de racimo, también llamadas cluster, de dispersión o fragmentación, son lanzadas en caída libre y contienen un dispositivo que al abrirse libera a su vez miles de pequeñas minibombas que se dispersan en un radio de hasta 400 metros. La munición de racimo está prohibida por un convenio internacional ratificado por 123 países, entre los cuales no están Estados Unidos ni Ucrania.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

