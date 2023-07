La viceministra de Defensa de Ucrania admite que Kiev realizó el atentado contra el puente de Crimea

https://sputniknews.lat/20230709/la-viceministra-de-defensa-de-ucrania-admite-que-kiev-realizo-el-atentado-contra-el-puente-de-1141377350.html

La viceministra de Defensa de Ucrania admite que Kiev realiz贸 el atentado contra el puente de Crimea

La viceministra de Defensa de Ucrania admite que Kiev realiz贸 el atentado contra el puente de Crimea

La responsabilidad del ataque al puente de Crimea recae en las autoridades de Kiev, admiti贸 la viceministra de Defensa ucraniana, Ana Maliar. Desde Mosc煤... 09.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-09T10:42+0000

2023-07-09T10:42+0000

2023-07-09T10:42+0000

defensa

ucrania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

rusia

puente de crimea

crimea

馃洝锔 zonas de conflicto

馃摪 explosi贸n en el puente de crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/09/1141377835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f52a7d0cc2decff0cf60f675e4f9232b.jpg

Hasta ahora, las autoridades ucranianas hab铆an negado cualquier implicaci贸n en el atentado del puente de Crimea. En particular, a finales de octubre del 2022, el mandatario del pa铆s, Volod铆mir Zelenski, afirm贸 en una entrevista con la cadena de televisi贸n canadiense CTV que Kiev no estaba implicada en esa explosi贸n."Por lo que yo s茅, no lo hemos pedido", coment贸 el presidente. A finales de mayo, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, inform贸 que Kiev quer铆a "cortar la ruta log铆stica" hacia la pen铆nsula y tom贸 las medidas adecuadas, pero no especific贸 cu谩les. Por su parte, el jefe de la Direcci贸n Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa del pa铆s, Kiril Bud谩nov, neg贸 que los servicios especiales ucranianos estuvieran detr谩s del ataque al puente.El 8 de octubre de 2022, un cami贸n explot贸 mientras cruzaba el puente. El estallido dej贸 cuatro muertos, adem谩s de provocar el incendio de siete vagones cisterna de un tren. Desde el Servicio Federal de Seguridad ruso descubrieron que detr谩s del incidente estaban 12 personas, incluido Kiril Bud谩nov. El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, calific贸 lo sucedido como un atentado terrorista.Con 19 kil贸metros de longitud, el puente de Crimea es el m谩s largo de Rusia y conecta a la pen铆nsula con la parte continental del pa铆s. Desde 2018 funciona el tramo carretero y desde diciembre de 2019 se permite la circulaci贸n de trenes.

https://sputniknews.lat/20221011/no-se-que-pensaba-ucrania-que-iba-a-conseguir-atacando-el-puente-de-crimea-1131386200.html

ucrania

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, rusia, puente de crimea, crimea, 馃洝锔 zonas de conflicto, 馃摪 explosi贸n en el puente de crimea