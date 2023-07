https://sputniknews.lat/20230709/muere-porfirio-munoz-ledo-a-los-89-anos-fue-constructor-de-la-actual-democracia-mexicana-1141386586.html

Muere Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años: "Fue constructor de la actual democracia mexicana"

Muere Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años: "Fue constructor de la actual democracia mexicana"

El político mexicano Porfirio Muñoz Ledo murió este 9 de julio a los 89 años, informó su familia en redes sociales.

"Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P.", escribieron familiares en la cuenta del exdiputado federal.Político de amplia experiencia, Muñoz Ledo fue embajador de México ante distintos países y organismos internacionales, diputado federal en tres legislaturas y senador en dos, ex secretario del Trabajo en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) y de Educación con José López Portillo (1976- 1982), dirigió tres partidos políticos y fue impulsor, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, de la corriente democrática que rompió con el PRI a finales de los años 80, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y candidato a la Presidencia de México en 2000.Como presidente de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo fue el encargado en diciembre de 2018 de colocar la banda presidencial a López Obrador, a quien acompañó en su triunfo electoral, pero con quien rompió tres años después del inicio de esta administración.Doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional, Muñoz Ledo era una de las voces más reconocida en la política mexicana y se mantuvo activo hasta pocas semanas antes de su muerte. Apenas el pasado 20 de junio participó en un debate de televisión sobre la llamada Cuarta Transformación.En sus últimas entrevistas a medios de comunicación, Muñoz Ledo fue un duro crítico de la gestión de López Obrador, a quien acusó de autoritario y antidemocrático.En una de sus últimas entrevistas dijo que el de López Obrador es un gobierno de derecha que debería "impulsar el diálogo, los consensos y evitar la polarización para no tener un final de sexenio catastrófico".Políticos mexicanos de todas las tendencias políticas lamentaron su fallecimiento y coincidieron en señalar que deja un vacío en el debate político en el país."Lamento el sensible fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, destacado constructor de la actual democracia mexicana. Lo recordaré siempre como compañero y amigo, especialmente en la LVII Legislatura, primera de mayoría opositora al PRI y en la que jugó un gran papel en favor de las causas que defendemos. Mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz", escribió Marcelo Ebrard, excanciller y uno de los aspirantes a la candidatura oficialista a la presidencia."Un hombre eminentemente político que pavimentó la construcción democrática nacional. Fue mi compañero diputado en la LXI Legislatura, donde atestigüé su elocuencia: de él se aprendía incluso en la diferencia", escribió Adán Augusto López, exsecretario de Educación y otro de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena."La partida de Muñoz Ledo dejará un enorme vacío en la discusión política. Hará falta su inteligencia y su visión de Estado en la lucha contra el autoritarismo del actual Gobierno", afirmó la senadora Xóchitl Gálvez, quien aspira a la candidatura del frente opositor a López Obrador.

