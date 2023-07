https://sputniknews.lat/20230709/partido-oficialista-de-el-salvador-celebra-primarias-para-elecciones-de-2024-1141387088.html

Partido oficialista de El Salvador celebra primarias para elecciones de 2024

Partido oficialista de El Salvador celebra primarias para elecciones de 2024

SAN SALVADOR (Sputnik) — El gobernante partido Nuevas Ideas de El Salvador (NI) celebra elecciones internas para escoger sus candidatos a los comicios... 09.07.2023

américa latina

el salvador

nayib bukele

“El proceso es rápido y seguro, ¡No te quedes sin ser parte de la #Operación2024!”, expresa esa fuerza política en su página de la red social Twitter, en la cual exhorta a los afiliados que se registraron en el padrón de Nuevas Ideas a votar accediendo al portal en internet de la organización.El proceso es totalmente digital y para la identificación los militantes usan un código privado que recibieron al momento de empadronarse, paso desarrollado en las últimas dos semanas.Los dirigentes del partido no emitieron informes de como marcha el proceso, iniciado el 8 de julio para las personas que radican en el exterior, mientras tampoco hay pronunciamientos de los candidatos, luego que la Comisión Electoral Nacional emitió una orden de silencio electoral hasta el cierre de las internas.No obstante, decenas de afiliados publicaron en redes sociales fotografías de las pantallas de sus teléfonos celulares, donde se pueden leer las frases "Tu voto ha sido emitido con éxito. Gracias por ser parte del partido más grande de la historia de El Salvador. Seguimos Haciendo Historia".Algunos también revelan su voto por Nayib Bukele que es el único precandidato a la presidencia en una fórmula que completa su vicepresidente Félix Ulloa, y la ratificación de ambos se da como un hecho por los especialistas debido a los altos niveles de popularidad del mandatario en las encuestas.Las elecciones serán realizadas en dos fechas: el 4 de febrero de 2024 las presidenciales y legislativas; y el 3 de marzo siguiente las municipales, para el Parlamento Centroamericano y un eventual segunda vuelta.El gobernante emergió a la vida política en las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual fue alcalde en el período 2012-2015 del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, cerca de San Salvador. Para el siguiente período 2015-2018 fue electo alcalde de la capital, pero sus discrepancias con la dirigencia concluyeron finalmente con su expulsión del FMLN el 10 de octubre de 2017, cuando buscaba la candidatura a la presidencia.El 25 de ese mes anunció en Twitter la creación del movimiento Nuevas Ideas, que finalmente no pudo completar el proceso de registro ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual se presentó a las elecciones de 2019 por la Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA), hasta ese entonces aliado del FMLN. Nuevas Ideas participó por primera vez en las legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021, en las cuales obtuvo una amplia victoria con dos tercios de los diputados, 56 de 84, y 152 de las 262 alcaldías de esta pequeña nación.El cierre de las elecciones internas está programado para las 17.00 horas (23.00 GMT), pero hasta el momento Nuevas Ideas no ha confirmado si dará a conocer resultados esta misma noche o durante la madrugada.

el salvador

