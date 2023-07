https://sputniknews.lat/20230709/revelan-como-el-storm-shadow-capturado-puede-ayudar-a-los-militares-rusos-en-ucrania-1141381249.html

Revelan cómo el Storm Shadow capturado puede ayudar a los militares rusos en Ucrania

Los especialistas de la industria de defensa rusa comenzaron a estudiar un misil de crucero británico Storm Shadow derribado por las FFAA de Rusia. La... 09.07.2023, Sputnik Mundo

El 6 de julio, los militares rusos capturaron un misil británico Storm Shadow. El proyectil cayó sin estallar, causando solo su destrucción parcial. La operación de evacuación del trofeo a Moscú desde la región de Zaporizhie duró dos días.En sus palabras, Moscú recibió un plano básico del misil. Agregó que después del estudio quedará claro qué armas y medios de guerra electrónica es mejor usar para destruir este tipo de proyectiles. En cuanto a las especificaciones técnicas del proyectil, no son tan importantes en sí mismas, ya que los científicos rusos especializados en cohetes ya han creado algunos de los diseños de misiles más avanzados y es poco probable que "encuentren algo inesperado", declaró a Sputnik el fundador del portal Military Russia, Dmitri Kórnev."El hecho de que seamos capaces de derribar estos misiles ya es alentador porque se trata de un misil moderno, casi invisible al radar, muy peligroso en términos de eficacia en combate (…) Y como ya hemos visto, puede causar graves daños", subrayó el experto.¿Qué forzó la caída del misil y por qué no se destruyó?Shuriguin subrayó la importancia de la captura del proyectil, dado que normalmente los misiles de crucero llevan a bordo un mecanismo de autodestrucción diseñado específicamente para impedir que sean capturados intactos.De acuerdo con el experto, hay una variedad de posibilidades para explicar lo que ocurrió con el misil, desde ser desviado de su curso hasta un defecto técnico de fábrica y la pérdida de potencia de su motor. Añadió que ahora es imposible decir de quién fue el error que causó la pérdida intacta del misil, del fabricante o de las tropas ucranianas que lo lanzaron.Al mismo tiempo, Shuriguin advirtió contra el demasiado optimismo por el hallazgo y señaló que hubo muchos ejemplos en la historia en los que la captura de un arma no implica necesariamente que pierda su capacidad mortífera."Les recordaré que capturamos nuestro primer tanque Tiger [alemán] en el invierno de 1942-1943. Después de eso, los Tiger fueron bien utilizados en la batalla de Kursk, y después de eso siguieron siendo un arma muy temible hasta el final de la guerra", subrayó.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el Este. Numerosos países condenaron la operación militar e intentan elevar el costo del conflicto para Moscú, enviando a Kiev armamento, instructores militares y mercenarios.Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

