El papel de la responsabilidad individual en la participación en retos virales

Los retos virales en las redes sociales han tomado un papel importante en la sociedad actual. Estos desafíos consisten en realizar una acción específica y... 10.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-10T13:43+0000

2023-07-10T13:43+0000

2023-07-10T13:43+0000

cuestión aparte

sociedad

redes sociales

salud mental

Uno de los principales retos virales es el peligro físico y emocional que pueden representar. Algunos desafíos involucran acciones peligrosas que pueden causar daños graves a quienes participan. Estos retos impulsados por la búsqueda de popularidad y reconocimiento pueden llevar a lesiones físicas e incluso a la muerte.Además, los retos virales también pueden tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. La presión social para participar en estos desafíos puede generar ansiedad, baja autoestima y sentimientos de exclusión en aquellos que no deseen participar o no se sientan cómodos haciéndolo. La necesidad de obtener likes, comentarios y seguidores puede llevar a una obsesión por la validación en línea, lo que puede afectar negativamente la salud mental de las personas.Otro reto viral es la propagación de información falsa o engañosa. En ocasiones, los retos virales se basan en conceptos erróneos o datos incorrectos, lo que puede llevar a la desinformación masiva. Esto puede tener consecuencias graves, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la salud, la política o los derechos humanos. La rápida difusión de información sin verificar puede generar confusión y perjudicar la toma de decisiones informadas."Los jovenes hoy en día no miden los peligros, creen que como todo se ve muy sencillo a traves de una pantalla, lo pueden realizar, sin darse cuenta de los peligros que algunos de estos retos conlleva, incluso perder la vida, como ya lo hemos visto. La clave está en el hogar, en la comunicación y en el tiempo de calidad que los padres les dedican a sus hijos", señaló consultado por Radio Sputnik el ecuatoriano Galo Salazar, coach y terapeuta familiar.

